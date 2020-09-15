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15 сентября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Сысоева и Галустян снимаются вместе: первые фото

Мистическая комедия «Дракулов», в которой задействованы звезды, основана на знаменитом романе Брэма Стокера
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Режиссер сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Мылодрама» Илья Куликов начал работу над мистической комедией «Дракулов». Сюжет фильма представляет собой вольную трактовку романа Брэма Стокера «Дракула». Роль вампира графа Дракулова досталась Михаилу Галустяну. Актер и комик рассказал:

Это смешная, поучительная история замечательного сценариста и режиссера Ильи Куликова. <...> Я давно хотел сняться в историческом фильме, правда, представлял себе драматическую роль, а она оказалась комедийной. Но это не будет комедией в чистом виде.
Михаил Галустян

События фильма развернутся в Российской империи XIX века. Трехсотлетний вампир граф Дракулов из Трансильвании решает купить особняк в Москве. Во время совершения сделки он замечает у молодого юриста Петра фото прекрасной девушки Вари и отправляется на ее поиски. Петр следует за Дракуловым, чтобы уберечь невесту от вампира. Разбираться в запутанных событиях истории предстоит Васе ван Хельсингу. Кроме Галустяна, в кадре появятся Алексей Золотовицкий («Последний министр»), Денис Васильев, Татьяна Бабенкова, Надежда Сысоева, Роман Попов.

Дракулов
2021/Россиякомедия

Прототип главного героя комедии Куликова граф Дракула — популярный персонаж массовой культуры. О вампире из классического произведения Брэма Стокера не раз снимали фильмы и сериалы. Наиболее известные из них — ленты 1931-го, 1979-го, 1992-го и 2014 годов, а также многосерийные шоу 2013-го и 2020-го. Дракулу на экране воплощали Гари Олдман, Джонатан Риз Майерс, Люк Эванс, Бела Лугоши, Фрэнк Ланджелла и другие.

Премьера комедии «Дракулов» запланирована на 2021 год.

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