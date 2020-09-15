Сысоева и Галустян снимаются вместе: первые фото

Режиссер сериалов « Полицейский с Рублевки » и « Мылодрама » Илья Куликов начал работу над мистической комедией « Дракулов ». Сюжет фильма представляет собой вольную трактовку романа Брэма Стокера «Дракула». Роль вампира графа Дракулова досталась Михаилу Галустяну . Актер и комик рассказал:

Это смешная, поучительная история замечательного сценариста и режиссера Ильи Куликова. <...> Я давно хотел сняться в историческом фильме, правда, представлял себе драматическую роль, а она оказалась комедийной. Но это не будет комедией в чистом виде.

События фильма развернутся в Российской империи XIX века. Трехсотлетний вампир граф Дракулов из Трансильвании решает купить особняк в Москве. Во время совершения сделки он замечает у молодого юриста Петра фото прекрасной девушки Вари и отправляется на ее поиски. Петр следует за Дракуловым, чтобы уберечь невесту от вампира. Разбираться в запутанных событиях истории предстоит Васе ван Хельсингу. Кроме Галустяна, в кадре появятся Алексей Золотовицкий («Последний министр»), Денис Васильев, Татьяна Бабенкова, Надежда Сысоева, Роман Попов.