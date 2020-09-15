Матвеев в новом образе и беременная Ребенок на съемках сериала

В эфир в наступившем телесезоне готовится выйти новый остросюжетный сериал Юрия Мороза «Теория вероятности». Главные роли в драме исполнили Максим Матвеев, который предстанет перед зрителями в необычном образе, Артем Ткаченко, Игорь Миркурбанов, Роман Мадянов, а также Александра Ребенок, снимавшаяся на последних сроках беременности: в начале августа актриса стала мамой.
Главный герой сериала — бывший аспирант Никита Пирогов, который привык обдумывать каждый шаг. Гениальный расчет позволяет ему выстроить игорный бизнес, завоевать любовь и отомстить врагу. Никита привык побеждать и не прощает чужие промахи, поэтому когда его старый друг совершает серьезную ошибку, герой оказывается вынужден принять меры.
Премьера шоу ожидается в 2021 году на канале «Россия 1».