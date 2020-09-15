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15 сентября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Матвеев в новом образе и беременная Ребенок на съемках сериала

Звезды снялись в остросюжетном шоу Юрия Мороза
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В эфир в наступившем телесезоне готовится выйти новый остросюжетный сериал Юрия Мороза «Теория вероятности». Главные роли в драме исполнили Максим Матвеев, который предстанет перед зрителями в необычном образе, Артем Ткаченко, Игорь Миркурбанов, Роман Мадянов, а также Александра Ребенок, снимавшаяся на последних сроках беременности: в начале августа актриса стала мамой.

Главный герой сериала — бывший аспирант Никита Пирогов, который привык обдумывать каждый шаг. Гениальный расчет позволяет ему выстроить игорный бизнес, завоевать любовь и отомстить врагу. Никита привык побеждать и не прощает чужие промахи, поэтому когда его старый друг совершает серьезную ошибку, герой оказывается вынужден принять меры.

Премьера шоу ожидается в 2021 году на канале «Россия 1».

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