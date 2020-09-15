Матвеев в новом образе и беременная Ребенок на съемках сериала

Главный герой сериала — бывший аспирант Никита Пирогов, который привык обдумывать каждый шаг. Гениальный расчет позволяет ему выстроить игорный бизнес, завоевать любовь и отомстить врагу. Никита привык побеждать и не прощает чужие промахи, поэтому когда его старый друг совершает серьезную ошибку, герой оказывается вынужден принять меры.