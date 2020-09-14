Бледанс, Безрукова, Бочкарева на премьере фильма

У нас получился фильм, объединяющий в себе два полярных мира: незрячий и привычный нам мир со всем его многообразием красок. Кино о любви, которую мы чаще всего ищем где-то далеко от себя, а на самом деле, все самое ценное и нужное совсем рядом.