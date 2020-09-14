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Бледанс, Безрукова, Бочкарева на премьере фильма

Звезды посетили специальный показ приключенческой комедии «Смотри как я»
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В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера фильма «Смотри как я». Ленту представили режиссер Егор Сальников и актеры Ольга Турчак, Михаил Мещеряков («Гости»), Елена Бирюкова («Саша + Маша»). Выход картины поддержали Ирина Безрукова, Эвелина Бледанс, Наталья Бочкарева, Виктор Логинов, Нелли Ермолаева («Инстаграмщицы») и другие.

Приключенческая комедия «Смотри как я» рассказывает историю сбежавшей из детдома девушки Оли и незрячего парня Максима. Вместе они отправляются в путешествие, во время которого молодой человек помогает спутнице взглянуть на мир по-новому. Актер и продюсер Ярослав Жалнин («Лев Яшин. Вратарь моей мечты») так охарактеризовал ленту:

У нас получился фильм, объединяющий в себе два полярных мира: незрячий и привычный нам мир со всем его многообразием красок. Кино о любви, которую мы чаще всего ищем где-то далеко от себя, а на самом деле, все самое ценное и нужное совсем рядом.

В прокат фильм выйдет 17 сентября.

Смотри как я
2020/Россия12+комедияприключения
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