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14 сентября 2020, Кино Mail.ruновость

Петрова сочли неубедительным в роли советского футболиста

Сын Эдуарда Стрельцова раскритиковал игру актера в фильме, посвященном отцу
Александр Петров в фильме «Стрельцов»

В конце сентября в широкий прокат выходит биографический фильм «Стрельцов», посвященный легендарному советскому футболисту Эдуарду Стрельцову. Главную роль исполнил Александр Петров. Cын Эдуарда Стрельцова Игорь Стрельцов, выступавший в качестве консультанта картины, в интервью «Чемпионату» назвал игру актера неубедительной:

Отец мало улыбался. Улыбка на лице была очень редко... Он был серьезным. Петров же везде улыбается... Фильм никогда полностью не покажет жизнь.

Игорь Стрельцов подчеркнул при этом, что не видел фильм целиком. «Какие-это эпизоды удивили, что-то понравилось, но некоторые моменты я хотел видеть в другом ключе», — добавил сын футболиста. По его словам, те, кто не знал спортсмена лично, наверняка получат удовольствие от просмотра картины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эдуард Стрельцов — знаменитый советский футболист, нападающий сборной СССР и московского «Торпедо». В 19 лет он стал Олимпийским чемпионом, а в 20 был обвинен в изнасиловании и приговорен к тюремному заключению. Спортсмен вышел на свободу досрочно и продолжил играть, но уже не блистал так, как прежде. Спортсмен скончался в 1990 году от рака легких.

В ленте «Стрельцов» режиссера Ильи Учителя (сына Алексея Учителя) помимо Петрова снялись Стася Милославская, Александр Яценко, Виталий Хаев, Виктор Добронравов, Ефим Петрунин и другие. Выход картины в широкий прокат был перенесен из-за пандемии и состоится 24 сентября.

Стрельцов
2020/Россия6+драмамелодрамабиографияспорт
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