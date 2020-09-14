Петрова сочли неубедительным в роли советского футболиста

Отец мало улыбался. Улыбка на лице была очень редко... Он был серьезным. Петров же везде улыбается... Фильм никогда полностью не покажет жизнь.

Игорь Стрельцов подчеркнул при этом, что не видел фильм целиком. «Какие-это эпизоды удивили, что-то понравилось, но некоторые моменты я хотел видеть в другом ключе», — добавил сын футболиста. По его словам, те, кто не знал спортсмена лично, наверняка получат удовольствие от просмотра картины.

Эдуард Стрельцов — знаменитый советский футболист, нападающий сборной СССР и московского «Торпедо». В 19 лет он стал Олимпийским чемпионом, а в 20 был обвинен в изнасиловании и приговорен к тюремному заключению. Спортсмен вышел на свободу досрочно и продолжил играть, но уже не блистал так, как прежде. Спортсмен скончался в 1990 году от рака легких.