Умерла 82-летняя звезда «Игры престолов»

Скончалась актриса Дайана Ригг, сыгравшая роль Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов». Об этом сообщает BBC News. Артистке было 82 года. Отмечается, что она ушла из жизни ранним утром в своем доме. Причина смерти не уточняется.

Помимо этого, Ригг снялась в шестом фильме бондианы «На секретной службе ее Величества», став единственной в истории девушкой Бонда, на которой агент 007 женился.

Дайана Ригг окончила Королевскую академию театрального искусства. Ее профессиональный дебют состоялся в 1957 году в спектакле «Кавказский меловой круг». Некоторое время работала моделью и ассистентом менеджера сцены. В 1959 году ее пригласили работать в Королевский Шекспировский театр. В 1988 году она была удостоена Ордена Британской империи, а в 1994 получила титул «Дама-Командор».