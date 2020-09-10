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10 сентября 2020, Lenta.Ruновость

Умерла 82-летняя звезда «Игры престолов»

Не стало британской актрисы Дайаны Ригг, которая была также знаменита как исполнительница роли единственной жены Джеймса Бонда

Скончалась актриса Дайана Ригг, сыгравшая роль Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов». Об этом сообщает BBC News. Артистке было 82 года. Отмечается, что она ушла из жизни ранним утром в своем доме. Причина смерти не уточняется.

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Ригг также сыграла одну из главных ролей в британском сериале «Мстители», выходившем в 1960-х, и появилась в эпизоде «Доктора Кто». В фильмографии актрисы, кроме того, — такие картины, как «Разрисованная вуаль», «Альпийская сказка», «Больница», «Зло под солнцем» и «Дыши ради нас».

Помимо этого, Ригг снялась в шестом фильме бондианы «На секретной службе ее Величества», став единственной в истории девушкой Бонда, на которой агент 007 женился.

Дайана Ригг окончила Королевскую академию театрального искусства. Ее профессиональный дебют состоялся в 1957 году в спектакле «Кавказский меловой круг». Некоторое время работала моделью и ассистентом менеджера сцены. В 1959 году ее пригласили работать в Королевский Шекспировский театр. В 1988 году она была удостоена Ордена Британской империи, а в 1994 получила титул «Дама-Командор».

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