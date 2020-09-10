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Бледанс, Голубкина, Апексимова с дочерью на кинопремьере

Звезды собрались на показе фильма «История Дэвида Копперфилда»
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17
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17
фотографий

В Москве прошла премьера британской комедии «История Дэвида Копперфилда», снятой по мотивам классического романа Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим».

Гостями показа стали Ирина Апексимова с дочерью Дарьей Авратинской, Влад Соколовский с подругой, Мария Голубкина, Эвелина Бледанс, Григорий Калинин, Никита Тарасов, Дмитрий Борисов, Ирина Муромцева, Денис Шведов, дочь певицы Славы Александра Морозова и многие другие.

Новый фильм Армандо ИаннуччиСмерть Сталина») рассказывает о Дэвиде Копперфильде, который прошел трудный путь к успеху, став известным писателем. Главную роль исполнил Дев Патель. Также в картине снялись Тильда Суинтон, Гвендолин Кристи, Хью Лори, Бен Уишоу, Питер Капальди, Анейрин Барнард, Бенедикт Вонг и другие.

История Дэвида Копперфилда
2019/США, Великобритания12+драмакомедия
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«История Дэвида Копперфилда» появится в российских онлайн-кинотеатрах 17 сентября.

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