Бледанс, Голубкина, Апексимова с дочерью на кинопремьере

В Москве прошла премьера британской комедии «История Дэвида Копперфилда», снятой по мотивам классического романа Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим».
Гостями показа стали Ирина Апексимова с дочерью Дарьей Авратинской, Влад Соколовский с подругой, Мария Голубкина, Эвелина Бледанс, Григорий Калинин, Никита Тарасов, Дмитрий Борисов, Ирина Муромцева, Денис Шведов, дочь певицы Славы Александра Морозова и многие другие.
Новый фильм Армандо Ианнуччи («Смерть Сталина») рассказывает о Дэвиде Копперфильде, который прошел трудный путь к успеху, став известным писателем. Главную роль исполнил Дев Патель. Также в картине снялись Тильда Суинтон, Гвендолин Кристи, Хью Лори, Бен Уишоу, Питер Капальди, Анейрин Барнард, Бенедикт Вонг и другие.
«История Дэвида Копперфилда» появится в российских онлайн-кинотеатрах 17 сентября.