Козловского вызвали в суд из-за травмы зрительницы от его флейты

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Актера и режиссера Данилу Козловского вызвали в суд из-за травмирования зрительницы, сообщает «Интерфакс». Артиста вызвали на заседание Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга в качестве третьего лица. Суд приступил к рассмотрению иска к Академическому малому драматическому театру — театру Европы (МДТ) о возмещении вреда здоровью, полученного одним из зрителей во время спектакля.

По информации, изложенной в иске, Козловский, исполнявший в декабре 2019 года главную роль в спектакле «Гамлет», травмировал Елизавету Видус реквизитом. В зрительский зал отлетела часть металлической флейты длиной около 50 см.

Медики диагностировали Видус рану мягких тканей теменной области с подозрением на черепно-мозговую травму.

Девушке провели лечение, которое обошлось в 12,2 тыс. руб., и сделали операцию. Видус отметила, что спектакль после инцидента не остановили. Никто, по словам пострадавшей, не обратил на окровавленного человека в зале внимания и не принес извинений — ни Козловский, ни другие сотрудники театра.

С театра в пользу Видус могут взыскать в счет возмещения вреда здоровью 12,2 тыс. руб., а также стоимость билета на спектакль (8 тыс. руб.), неустойку в том же размере, компенсацию морального вреда (1 млн руб.), недополученную за период больничного заработную плату (38,3 тыс. руб.) и штраф за неисполнение требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной судом.