Реалити-шоу семейства Кардашьян закрывается после 14 лет в эфире

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Американское телевизионное реалити-шоу «Семейство Кардашьян» закроется в следующем году после 14 лет в эфире. Об этом сообщила во вторник в инстаграме американская фотомодель и звезда проекта Ким Кардашьян Уэст:
С грустью в сердце наша семья приняла тяжелое решение попрощаться с «Семейством Кардашьян». Мы всегда будем хранить любовь к замечательным воспоминаниям и огромному количеству людей, с которыми мы познакомились за это время.
Звезда реалити добавила, что последний сезон шоу будет показан в эфире в начале 2021 года.
Премьера реалити «Семейство Кардашьян» состоялась в октябре 2007 года на развлекательном кабельном телеканале E!. Шоу посвящено реальной жизни представителей бизнес-элиты рода Кардашьян-Дженнер. С самого начала и по сей день проект привлекает внимание публики и характеризуется высокими рейтингами.