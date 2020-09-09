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9 сентября 2020, ТАССновость

Фильмы для «Оскара» станут отбирать по новым правилам

Новые требования направлены на борьбу с притеснениями расовых и сексуальных меньшинств, а также женщин
Премия «Оскар» | Источник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Американская академия киноискусств ввела новые стандарты, которых должны придерживаться авторы картин, претендующих на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

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Как сообщается на сайте академии, новые правила направлены на борьбу с притеснениями расовых, этнических, сексуальных и прочих меньшинств, а также женщин. В заявлении указано:

Эти стандарты рассчитаны на то, чтобы на справедливой основе обеспечить разнообразие людей на экране и вне его с целью отразить различия среди кинозрителей.

Академия киноискусств приводит четыре критерия, из которых по меньшей мере два должны быть соблюдены для того, чтобы та или иная картина имела право претендовать на звание лучшего фильма года. Новые правила начнут действовать для картин, которые будут выдвигаться на главную кинопремию в 2024 году.

Американская академия киноискусств обращает в первую очередь внимание на актерский состав фильмов-претендентов.

Так, по меньшей мере один из актеров, играющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. В случае, если достичь этого невозможно, по меньшей мере 30% всей остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями.

Отдельным пунктом вынесен весь творческий и технический персонал, к составу которого применяются аналогичные требования. Сюда относятся режиссеры, сценаристы, композиторы, гримеры, художники по костюмам, редакторы, продюсеры и пр.

Кроме того, новые правила американской киноакадемии будут распространяться на маркетологов, специалистов по связям с общественностью и кинопрокатчиков. В качестве четвертого критерия выносится требование по привлечению к работе над картиной стажеров и практикантов из перечисленных групп.

Ранее сообщалось о том, что Американская академия киноискусств до конца 2020 года планирует разработать инициативу, призванную содействовать «беспристрастности и инклюзивности» сообщества кинематографистов. 93-я церемония вручения награды пройдет в апреле 2021 года.

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