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9 сентября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Порошина и Трубинер играют семейную пару: фото с площадки

Актеры задействованы в остросюжетном детективе «Медиум»
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

В Санкт-Петербурге стартовали съемки сериала «Медиум», который стал российской адаптацией одноименного американского сериала. Главные роли исполняют Мария Порошина и Павел Трубинер.

В центре событий остросюжетного детектива — домохозяйка Анна Островская (Мария Порошина), наделенная сверхъестественными способностями. Главная героиня слышит и видит призраков, благодаря чему может предотвращать преступления.

Женщина пытается совмещать свой дар с обычной жизнью и быть заботливой матерью и женой. Трубинер, который играет супруга героини Порошиной, отметил:

Мой герой — заботливый муж и талантливый ученый Евгений Петрович Островский. Когда у Анны появляется дар медиума, он старается всячески помочь супруге объяснить ее сны и видения, выстраивает закономерность их появления.
Павел Трубинер

Помимо Порошиной и Трубинера, в сериале задействованы Сергей Степанченко («Тобол»), Наталья Суркова, Иван Рудаков («Вера. Надежда. Любовь»), Евгения Симонова. Съемки продлятся в Санкт-Петербурге до конца 2020 года.

Оригинальный «Медиум» выходил на ТВ с 2005 по 2011-й, главную роль в сериале играла Патриция Аркетт.

Медиум
2021/Россия16+драмакриминалдетективный

Новый детектив покажут на канале «Россия», дата премьеры пока неизвестна.

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