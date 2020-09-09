Порошина и Трубинер играют семейную пару: фото с площадки

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В центре событий остросюжетного детектива — домохозяйка Анна Островская (Мария Порошина), наделенная сверхъестественными способностями. Главная героиня слышит и видит призраков, благодаря чему может предотвращать преступления.

Женщина пытается совмещать свой дар с обычной жизнью и быть заботливой матерью и женой. Трубинер, который играет супруга героини Порошиной, отметил:

Мой герой — заботливый муж и талантливый ученый Евгений Петрович Островский. Когда у Анны появляется дар медиума, он старается всячески помочь супруге объяснить ее сны и видения, выстраивает закономерность их появления. Павел Трубинер

Помимо Порошиной и Трубинера, в сериале задействованы Сергей Степанченко («Тобол»), Наталья Суркова, Иван Рудаков («Вера. Надежда. Любовь»), Евгения Симонова. Съемки продлятся в Санкт-Петербурге до конца 2020 года.

Оригинальный «Медиум» выходил на ТВ с 2005 по 2011-й, главную роль в сериале играла Патриция Аркетт.

Медиум 2021 / Россия 16+ драма криминал детективный Хочу посмотреть