Порошина и Трубинер играют семейную пару: фото с площадки

В Санкт-Петербурге стартовали съемки сериала «Медиум», который стал российской адаптацией одноименного американского сериала. Главные роли исполняют Мария Порошина и Павел Трубинер.
В центре событий остросюжетного детектива — домохозяйка Анна Островская (Мария Порошина), наделенная сверхъестественными способностями. Главная героиня слышит и видит призраков, благодаря чему может предотвращать преступления.
Женщина пытается совмещать свой дар с обычной жизнью и быть заботливой матерью и женой. Трубинер, который играет супруга героини Порошиной, отметил:
Мой герой — заботливый муж и талантливый ученый Евгений Петрович Островский. Когда у Анны появляется дар медиума, он старается всячески помочь супруге объяснить ее сны и видения, выстраивает закономерность их появления.
Помимо Порошиной и Трубинера, в сериале задействованы Сергей Степанченко («Тобол»), Наталья Суркова, Иван Рудаков («Вера. Надежда. Любовь»), Евгения Симонова. Съемки продлятся в Санкт-Петербурге до конца 2020 года.
Оригинальный «Медиум» выходил на ТВ с 2005 по 2011-й, главную роль в сериале играла Патриция Аркетт.
Новый детектив покажут на канале «Россия», дата премьеры пока неизвестна.