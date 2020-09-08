Собчак снялась в сериале «257 причин, чтобы жить»: первые фото

В Москве завершились съемки второго сезона сериала «257 причин, чтобы жить», к своим ролям вернулись Полина Максимова и Егор Корешков, Юлия Топольницкая, Максим Лагашкин, Дарья Руденок, Роман Маякин, Анна Невская.
Среди новых лиц проекта — актеры Александр Соколовский (сыграет нового поклонника главной героини) и Андрей Федорцов (отец главной героини). А еще зрители увидят в новых эпизодах телеведущую Ксению Собчак, которая появится в роли самой себя.
По сюжету, одна из героинь, которая развивает свой блог, приглашает Собчак на интервью. Ведущая отметила:
Я доверилась команде сценаристов и была, честно говоря, приятно удивлена. Обычно я переписываю реплики, подгоняю их под себя, а здесь ребята прекрасно справились. Очень точно передали и характер, и интонацию.
Сериал «257 причин, чтобы жить» вышел весной 2020 года. В центре событий — история девушки, которая победила тяжелую болезнь, но выяснила, что любимый парень был с ней из жалости, сестра зарабатывала на благотворительных сборах, а коллеги и вовсе не надеялись на ее выздоровление. Пытаясь найти новые силы жить, героиня обращается к дневнику, в который записывает свои желания. Съемки второго сезона сериала стартовали в июле.
Выход второго сезона «257 причин, чтобы жить» ожидается на видеосервисе Start осенью 2020 года.