От Янковского до Софьи Эрнст: все звезды МХТ на открытии сезона

В Московском художественном театре им. А.П. Чехова прошел сбор труппы и открытие 123-го сезона. Среди артистов на мероприятии отметились: Константин Хабенский, Софья Эрнст, Михаил Пореченков с сыном Владимиром Любимцевым, Филипп Янковский, Александр Семчев, Дмитрий Назаров, вдова Вячеслава Невинного Нина Гуляева, Игорь Верник, Андрей Бурковский, Светлана Устинова, Дмитрий Дюжев, Анатолий Белый, Александра Ребенок, Ксения Теплова, Светлана Колпакова и многие другие.
Художественный руководитель театра Сергей Женовач поделился планами на новый сезон и рассказал о грядущих премьерах. В частности, в феврале зрителей ждет премьера спектакля «Звезда вашего периода», который поставит по собственной пьесе и с собой в главной роли Рената Литвинова. Музыку напишет певица Земфира. Кроме того, режиссер Виктор Крамер начнет подготовку спектакля «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена», заглавную роль в котором исполнит Константин Хабенский. Премьера предварительно намечена на осень 2021 года.
Первый же спектакль 123-го сезона — «Чайка» в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса — прошел сразу после сбора труппы. Впервые в роли Нины Заречной на сцену вышла 25-летняя Софья Евстигнеева, которая поделилась своими впечатлениями от дебюта:
Пьеса знаковая для этих стен, и играть Заречную не где-то, а именно в МХТ им. Чехова – для меня честь. Я люблю свою Нину, ревную, и считаю «моей». Надеюсь, дальше она будет только расти, у меня было не так много времени, чтобы стать частью спектакля, поэтому моя премьерная Нина – это не результат, а только начало.
В начале сбора Женовач также представил труппе новых артистов — в основной состав перешла вся стажерская группа театра. Летом в сети ходили слухи о том, что часть популярных актеров покинет коллектив, но народная артистка Евгения Добровольская в комментарии телеканалу «Россия К» отметила:
Есть надежда, что будут работать все. И, конечно, Сергею Васильевичу очень сложно, но мы его очень любим. Он очень хороший человек и прекрасный режиссер. Просто ему надо больше смелости для работы в Московском художественном театре.