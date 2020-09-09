От Янковского до Софьи Эрнст: все звезды МХТ на открытии сезона

Пьеса знаковая для этих стен, и играть Заречную не где-то, а именно в МХТ им. Чехова – для меня честь. Я люблю свою Нину, ревную, и считаю «моей». Надеюсь, дальше она будет только расти, у меня было не так много времени, чтобы стать частью спектакля, поэтому моя премьерная Нина – это не результат, а только начало.