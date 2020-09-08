Пересильд, Арзамасова и другие скорбят по Сергею Колтакову

Сереженька, буду скучать... Очень нежно я к тебе относилась. И какое же счастье было с тобой пересекаться! И сколько есть всего вспомнить и посмеяться. Твои истории... все помню наизусть. И все интонации, с которыми ты их рассказывал. И все твои шутки с абсолютно серьезным лицом. И все мои расколы, ибо невозможно талантливо и остроумно. Гений.