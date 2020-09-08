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8 сентября 2020, Кино Mail.ruновостьЮбилеи

Пересильд, Арзамасова и другие скорбят по Сергею Колтакову

Российский актер ушел из жизни в возрасте 64 лет
Сергей Колтаков | Источник: Legion-Media.ru

Советский и российский актер Сергей Колтаков, известный по фильмам «Союз спасения», «Зеркало для героя» и «Мама не горюй», скончался на 65-м году жизни. Коллеги и друзья вспоминают артиста в социальных сетях и скорбят о его уходе.

Семен Слепаков

Шоумен назвал Колтакова гениальным артистом и замечательным человеком и признался, что будет скучать по коллеге:

Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать.
Семен Слепаков
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Максим Виторган

Скорбит о кончине актера и Максим Виторган. «Человек, который дал жизни значительно больше, чем получил от нее. Светлая память», — написал он в инстаграме.

Юлия Пересильд

Актриса, которая снялась вместе с Колтаковым в триллере «Конец сезона», трогательно обратилась к нему:

Сереженька, буду скучать... Очень нежно я к тебе относилась. И какое же счастье было с тобой пересекаться! И сколько есть всего вспомнить и посмеяться. Твои истории... все помню наизусть. И все интонации, с которыми ты их рассказывал. И все твои шутки с абсолютно серьезным лицом. И все мои расколы, ибо невозможно талантливо и остроумно. Гений.
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Татьяна Лютаева

Актриса опубликовала фото Колтакова со съемок. Она назвала уход звезды потерей для российского кинематографа и для себя лично:

Сергей Михайлович! Как же так? Почему так рано? Плачу... Колтаков С. М. Очень большая потеря для нашего кинематографа и, в частности, для меня... Светлая память.
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Лиза Арзамасова

Звезда «Папиных дочек» призналась, что потрясена уходом «космического» актера и только на днях вспоминала о не вышедшем на экраны сериале «Трепалов и кошелек», где снималась вместе с коллегой.

Я вдохновлялась им и удивлялась ему. И я не хочу делать такие посты. Что тут можно сказать кроме — светлая память. Просто, наверное, нужно научиться любить и ценить наполненность жизни — лицами, судьбами, душами, талантами — как можно раньше.
Лиза Арзамасова

Ингеборга Дапкунайте

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Иван Колесников

Актер, игравший вместе с Колтаковым в исторической драме «Союз спасения», скорбит по коллеге. Он с теплотой вспоминает работу с ним:

Великий актер! И прекрасный человек с невероятным юмором и иронией! Как мне повезло, что довелось сидеть с Сергей Михалычем на съемках в одной гримерке. Как жаль. Как рано. Как много мы потеряли.
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Елена Ксенофонтова

Сергей Михайлович Колтаков — актер, поэт, сценарист. Гений. 1955 — 2020.

Александр Олешко

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Сергей Колтаков дебютировал в кино в 1980 году, сыграв в фильме Глеба Панфилова «Валентина». Он также снимался в лентах «Соучастники», «Искусство жить в Одессе», «Армавир», «Утоли моя печали», сериалах «Убойная сила», «Дети Арбата», «Окаянные дни».

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