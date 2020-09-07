Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
30 фильмов
30 солнечных комедий про любовь, которые помогут продлить лето
15 фильмов
Асмус, Маркс, мейнстрим: 15 главных фильмов «Венеции 2020»
10 фильмов
Не только «Довод»: 10 самых ожидаемых фильмов сентября
25 фильмов
Скоро в школу: 25 хороших фильмов про учеников и учителей
35 фильмов
Сон — для слабаков: 35 фильмов, в которых все происходит ночью
13 сериалов
13 любопытных детективных сериалов последних лет
15 сериалов
Космос, Трамп и Николь Кидман: 15 главных сериалов осени
15 сериалов
Годы чудесные: 15 наших лучших сериалов про школу
20 сериалов
Планы на уикенд: 20 мини-сериалов, которые смотрятся запоем
15 сериалов
Все могут короли: 15 сериалов о людях, добивающихся власти
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
7 интерьерных решений для кухни, о которых жалеют почти все
Как выглядят самые необычные кладбища: фото
7 сентября 2020, Кино Mail.ruновость

Безумный трюк: 58-летний Том Круз прыгнул со скалы с мотоциклом

Актер вернулся к съемкам в фильме «Миссия: невыполнима 7»

58-летний Том Круз возобновил съемки в фильме «Миссия: невыполнима 7». В сети появились видео и фото с площадки, на которых актер исполняет опасный трюк.

В кадре звезда франшизы разгоняется на мотоцикле по трамплину, а затем прыгает с обрыва. Мотоцикл при этом улетает в пропасть, а сам Круз плавно спускается на парашюте.
Во время загрузки произошла ошибка.

Известно, что актер всегда старается самостоятельно выполнять большую часть трюков. Напомним, в феврале съемки седьмого фильма серии «Миссия: невыполнима» были приостановлены из-за вспышки коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ленте помимо Круза задействованы Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Пом Клементьефф, Николас Холт, Хейли Этвелл и другие.

Всего в серии боевиков «Миссия: невыполнима» шесть фильмов с Томом Крузом в главной роли. Премьера седьмого должна состояться в ноябре 2021 года. Планируется выпустить также восьмой фильм.

Читайте также
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Миссия: невыполнима 7
Миссия: невыполнима 8
Мода и любовь: Порошина и внучка Талызиной на съемках сериала
Том Круз
Tom Cruise
99 р.
Миссия: невыполнима
Кейт Бланшетт попросила называть ее актером, а не актрисой
Ольга Картункова снова поправилась ради новой роли
Заболевший коронавирусом Паттинсон прервал съемки «Бэтмена»
Елена Валюшкина сменила имидж ради роли
Жена Смехова показала кадры с последних съемок Печерниковой
Джонни Депп попросил отложить суд с Эмбер Херд из-за съемок
Ивлеева показала себя в купальнике на съемках «Орла и решки»
Аверин, Джанабаева, Гришаева на съемках шоу «Три аккорда»
Михалкова и Яценко на съемках фильма-погони: репортаж с площадки
Гарик Харламов привел дочь на съемки нового сериала
Отец Дарьи Мороз стал режиссером третьего сезона «Содержанок»
Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро
Муцениеце, Глюкоза, Тодоренко с мужем снялись в телешоу
«Хотите почувствовать себя старыми?»: Калкин отметил 40-летие
Лиза Арзамасова показала себя без макияжа на съемках сериала
Тодоренко расплакалась на репетиции «Ледникового периода»
Асмус примерила необычный образ на съемках шоу: первые фото
Кирилл Плетнев получил новую роль: первые фото со съемок
Учительница русского языка уличила Урганта в неграмотности
Андрейченко показала архивные кадры со съемок с Абдуловым
Боярская освоила игру на флейте ради роли в сериале
Звезда «Игры престолов» забрала домой трон со съемок
Лещенко и Ваенга на съемках шоу «Голос 60+»: первые фото
85-летняя Фрейндлих приняла участие в шоу «На дачу!»
Лето, которое мы потеряли: самые жаркие пляжные кадры из фильмов
Генри Кавилл вернулся к роли Ведьмака и показал фото со съемок
Вячеслав Макаров и Аделина Сотникова снялись в сериале о счастье
Асмус снимается в дебютном фильме Чадова: репортаж с площадки
Глюкоза показала себя в откровенном образе на съемках
Деми Мур показала фото 24-летней давности со съемок с дочерью
Гагарина показала себя на съемках «Голоса»
Гарик Харламов играет гусара Рыльского в новом сериале
Киану Ривз рассказал о съемках «Матрицы 4»
Равшана Куркова показала новый образ после кинопроб
Названы наставники девятого сезона шоу «Голос»
Дарья Мороз показала себя в новой роли на съемках
Петросяна обеспокоили отмены концертов из-за пандемии
Павел Воля стал ведущим нового шоу на ТНТ
Регина Тодоренко рассказала о травме партнера по шоу на льду
Лето, Бортич и Харламов поддержали белорусов во время протестов
Гагарина, Zivert, Хилькевич приняли участие в музыкальном шоу
Гусева показала изменившуюся на съемках внешность
Юлия Высоцкая больше не хочет бриться налысо ради съемок
У Евы Грин потребовали более 130 млн долларов за срыв съемок
Матвейчук и Петренко играют молодоженов в фильме Балуева
Петров и Климова напомнят пассажирам метро о необходимости масок
Дружинин, Мигель и новые участники на съемках шоу «Танцы»
Звезды поддержали запущенный Уизерспун коронавирусный флешмоб
Сын Нагиева снимается в комедии про стендап: первые фото
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Этот крошечный электрокар стал бестселлером в Китае (фото) Цена на него начинается с 316 тысяч рублей
Дети
6 многодетных звездных мам, рискнувших надеть бикини (и не зря!) С рождением детей фигура может становиться все совершеннее и совершеннее
Леди
Константин Ивлев обручился с молодой возлюбленной Известный шеф-повар снова женится
Hi-Tech
В соцсетях «родилась» новая городская легенда Кто такая Селена Дельгадо Лопес и почему она в вашем списке друзей в Facebook
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь