Безумный трюк: 58-летний Том Круз прыгнул со скалы с мотоциклом

58-летний Том Круз возобновил съемки в фильме « Миссия: невыполнима 7 ». В сети появились видео и фото с площадки, на которых актер исполняет опасный трюк.

В кадре звезда франшизы разгоняется на мотоцикле по трамплину, а затем прыгает с обрыва. Мотоцикл при этом улетает в пропасть, а сам Круз плавно спускается на парашюте.