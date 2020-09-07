Безумный трюк: 58-летний Том Круз прыгнул со скалы с мотоциклом

58-летний Том Круз возобновил съемки в фильме «Миссия: невыполнима 7». В сети появились видео и фото с площадки, на которых актер исполняет опасный трюк.
В кадре звезда франшизы разгоняется на мотоцикле по трамплину, а затем прыгает с обрыва. Мотоцикл при этом улетает в пропасть, а сам Круз плавно спускается на парашюте.
Известно, что актер всегда старается самостоятельно выполнять большую часть трюков. Напомним, в феврале съемки седьмого фильма серии «Миссия: невыполнима» были приостановлены из-за вспышки коронавируса.
В ленте помимо Круза задействованы Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Пом Клементьефф, Николас Холт, Хейли Этвелл и другие.
Всего в серии боевиков «Миссия: невыполнима» шесть фильмов с Томом Крузом в главной роли. Премьера седьмого должна состояться в ноябре 2021 года. Планируется выпустить также восьмой фильм.