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7 сентября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Мода и любовь: Порошина и внучка Талызиной на съемках сериала

По «Первому» покажут мелодраму о провинциальном модельере, покоряющей Москву 1960-х
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фотографий
18
фотографий
18
фотографий

«Первый канал» готовит к показу новый сериал «Тонкие материи», в котором снялись внучка Валентины Талызиной Анастасия Талызина, а также Мария Порошина, Константин Белошапка, Софья Лебедева, Артур Сопельник, Наталья Бергер и другие.

Действие мелодрамы развернется в 1962 году. Главная героиня — прирожденный модельер Татьяна (Талызина) — приезжает покорять Москву, но из-за сомнительной биографии отца не поступает в текстильный институт. Девушке все же улыбается удача — она получает работу в закрытой секции универмага «Столица», предназначенной для советской элиты. Героиня влюбляется в одного из клиентов.

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Анастасия Талызина поделилась:

Это история про моду, про красоту и про честность чувств. Про те самые тонкие материи.
Анастасия Талызина

По словам 21-летней актрисы, увидев в детстве фильм «Стиляги», действие которого тоже разворачивается в 1960-х, она влюбилась в ретроатмосферу и «внутреннюю необходимость героев быть свободными, яркими, счастливыми». Талызина призналась, что рада участию в сериале о том времени. Режиссер Анарио Мамедов добавил, говоря об Анастасии:

Героиню на роль Тани мы искали долго. Настя Талызина фактически была утверждена за два дня до съемок. У нее опыт в кино еще небольшой, но энергия бесподобная!

Одним из сценаристов мелодрамы выступил Алексей Караулов («Гоголь», «Звоните ДиКаприо!»). 

Сериал «Тонкие материи» стартует на «Первом канале» 7 сентября в 21.30.

Тонкие материи
2020/Россия16+мелодрама
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