Мода и любовь: Порошина и внучка Талызиной на съемках сериала

Действие мелодрамы развернется в 1962 году. Главная героиня — прирожденный модельер Татьяна (Талызина) — приезжает покорять Москву, но из-за сомнительной биографии отца не поступает в текстильный институт. Девушке все же улыбается удача — она получает работу в закрытой секции универмага «Столица», предназначенной для советской элиты. Героиня влюбляется в одного из клиентов.

Это история про моду, про красоту и про честность чувств. Про те самые тонкие материи.

По словам 21-летней актрисы, увидев в детстве фильм «Стиляги», действие которого тоже разворачивается в 1960-х, она влюбилась в ретроатмосферу и «внутреннюю необходимость героев быть свободными, яркими, счастливыми». Талызина призналась, что рада участию в сериале о том времени. Режиссер Анарио Мамедов добавил, говоря об Анастасии: