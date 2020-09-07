Мода и любовь: Порошина и внучка Талызиной на съемках сериала

«Первый канал» готовит к показу новый сериал «Тонкие материи», в котором снялись внучка Валентины Талызиной Анастасия Талызина, а также Мария Порошина, Константин Белошапка, Софья Лебедева, Артур Сопельник, Наталья Бергер и другие.
Действие мелодрамы развернется в 1962 году. Главная героиня — прирожденный модельер Татьяна (Талызина) — приезжает покорять Москву, но из-за сомнительной биографии отца не поступает в текстильный институт. Девушке все же улыбается удача — она получает работу в закрытой секции универмага «Столица», предназначенной для советской элиты. Героиня влюбляется в одного из клиентов.
Анастасия Талызина поделилась:
Это история про моду, про красоту и про честность чувств. Про те самые тонкие материи.
По словам 21-летней актрисы, увидев в детстве фильм «Стиляги», действие которого тоже разворачивается в 1960-х, она влюбилась в ретроатмосферу и «внутреннюю необходимость героев быть свободными, яркими, счастливыми». Талызина призналась, что рада участию в сериале о том времени. Режиссер Анарио Мамедов добавил, говоря об Анастасии:
Героиню на роль Тани мы искали долго. Настя Талызина фактически была утверждена за два дня до съемок. У нее опыт в кино еще небольшой, но энергия бесподобная!
Одним из сценаристов мелодрамы выступил Алексей Караулов («Гоголь», «Звоните ДиКаприо!»).
Сериал «Тонкие материи» стартует на «Первом канале» 7 сентября в 21.30.