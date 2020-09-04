Ивлеева приняла участие в шоу «Танцы»

В новом выпуске шоу ТНТ «Танцы» к постоянным членам жюри — Егору Дружинину, Мигелю и Татьяне Денисовой — присоединится блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Знаменитости будут решать судьбу претендентов на участие в проекте в рамках кастинга. Звезда «Орла и решки» отметила:
Лет шесть назад, еще до переезда в Москву, я смотрела шоу «Танцы» вместе с моей семьей. У нас были любимые участники, и это было что-то далекое, волшебное, невероятное…
Ивлеева не только стала судьей проекта, но и станцевала с одним из конкурсантов.
«Танцы» выходят в эфир с 2014 года. Участники шоу борются за звание лучшего танцора страны. Ведущей выступает Ляйсан Утяшева. В 2020 году стало известно, что будущий сезон шоу будет последним. Выпуск с Анастасией Ивлеевой покажут 5 сентября в 20.00.