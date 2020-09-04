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4 сентября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Шмыкова, Ревенко и другие молодые звезды на премьере в Москве

Актеры посетили специальный показ мистического триллера «Побочный эффект»
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

В рамках фестиваля Strelka Film состоялась премьера мистического триллера Алексея Казакова «Побочный эффект». Вместе с режиссером картину представили актеры Семен Серзин, Марина Васильева и Александра Ревенко.

С премьерой коллег поздравили Александр Кузнецов, Филипп Авдеев, Александр Горчилин, Варвара Шмыкова и многие другие.

Лента «Побочный эффект» расскажет историю молодых супругов, пострадавших от нападения грабителей. Чтобы вернуть супругу к нормальной жизни, герой обращается к девушке-гипнотезеру.

Побочный эффект
2020/Россия16+триллер
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