Шмыкова, Ревенко и другие молодые звезды на премьере в Москве

В рамках фестиваля Strelka Film состоялась премьера мистического триллера Алексея Казакова «Побочный эффект». Вместе с режиссером картину представили актеры Семен Серзин, Марина Васильева и Александра Ревенко.
С премьерой коллег поздравили Александр Кузнецов, Филипп Авдеев, Александр Горчилин, Варвара Шмыкова и многие другие.
Лента «Побочный эффект» расскажет историю молодых супругов, пострадавших от нападения грабителей. Чтобы вернуть супругу к нормальной жизни, герой обращается к девушке-гипнотезеру.