Эмин с сыном, Слава с дочерью на музыкальной премии

В Москве прошла церемония вручения первой музыкальной премии «Жара Kids Awards». В этот вечер на сцену вышли юные исполнители, которых поддержали такие звезды, как Эмин Агаларов, Денис Клявер, Зара, Жасмин, Слава, Согдиана, бойфренд Ольги Бузовой Dava и другие. Вела церемонию Юлия Барановская, которой помогали 14-летний сын Артем Аршавин, Артур Райнис, София Линчевская и Леона Кулева.
Агаларов спел вместе со своим 11-летним сыном Али. Также в концерте приняли участие дочь певицы Славы Александра Морозова, рэпер ST поддержал Анну Че, а Денис Клявер выступил вместе с Леоной Кулевой.
Кроме того, на церемонии дебютанты премии раздали приглашенным артистам награды Kids Choice.
Организаторы отметили, что на адрес телеканала приходит большое количество заявок от молодых исполнителей. В связи с таким спросом и было принято решение основать детский вариант премии «Жара Music Awards».