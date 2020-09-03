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3 сентября 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Эмин с сыном, Слава с дочерью на музыкальной премии

Многие звезды посетили «Жара Kids Awards» вместе с детьми
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фотографий
25
фотографий
25
фотографий

В Москве прошла церемония вручения первой музыкальной премии «Жара Kids Awards». В этот вечер на сцену вышли юные исполнители, которых поддержали такие звезды, как Эмин Агаларов, Денис Клявер, Зара, Жасмин, Слава, Согдиана, бойфренд Ольги Бузовой Dava и другие. Вела церемонию Юлия Барановская, которой помогали 14-летний сын Артем Аршавин, Артур Райнис, София Линчевская и Леона Кулева.

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Агаларов спел вместе со своим 11-летним сыном Али. Также в концерте приняли участие дочь певицы Славы Александра Морозова, рэпер ST поддержал Анну Че, а Денис Клявер выступил вместе с Леоной Кулевой.

 Кроме того, на церемонии дебютанты премии раздали приглашенным артистам награды Kids Choice.

Музыкальную премию «Жара Kids Awards» от телеканала «Жара ТV» планируют сделать ежегодной. В рамках мероприятия дети и подростки со всей России демонстрируют таланты.

Организаторы отметили, что на адрес телеканала приходит большое количество заявок от молодых исполнителей. В связи с таким спросом и было принято решение основать детский вариант премии «Жара Music Awards».

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