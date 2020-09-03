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3 сентября 2020, Кино Mail.ruновость

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли снялась в новой драме

Актриса представила трейлер картины «Улей», одним из продюсеров которой стала
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Мерьем Узерли, получившая популярность благодаря роли Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», снялась в новой драме турецкого режиссера Эйлема Кафтана «Улей» (Kovan). Об этом актриса рассказала в инстаграме, представляя вниманию публики международный трейлер фильма с субтитрами на английском языке.

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В подписи к ролику Узерли сообщила, что не только исполнила главную роль в картине, но и стала одним из продюсеров ленты:

Мой путь с «Ульем» не закончился актерством: я также являюсь продюсером этой работы, которой очень рада и чрезвычайно горжусь. В это время, когда человечество отдалилось от природы, мы надеемся, фильм напомнит вам о ее чуде. Природа всегда побеждает.

По сюжету новой картины, городская девушка возвращается в родной город на северо-востоке Турции, чтобы ухаживать за тяжелобольной матерью. Перед смертью родственница оставляет героине любимые ульи и просит заботиться о них. Девушке, которая боится пчел, придется столкнуться с трудностями, чтобы выполнить последнюю волю матери.

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Вместе с Узерли в фильме снялись Фейяз Думан («Песня моей матери»), Хакан Карсак («Бабочки») и другие актеры.

«Улей» покажут осенью на Международном кинофестивале в Анкаре и на киносмотре в Цюрихе.

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