Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли снялась в новой драме

Мой путь с «Ульем» не закончился актерством: я также являюсь продюсером этой работы, которой очень рада и чрезвычайно горжусь. В это время, когда человечество отдалилось от природы, мы надеемся, фильм напомнит вам о ее чуде. Природа всегда побеждает.