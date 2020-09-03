Дуэйн Джонсон и его семья переболели COVID-19

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Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала» и его семья переболели новой коронавирусной инфекцией. Об этом актер сообщил в видеообращении, опубликованном в его инстаграме. Звезда фэнтези «Джуманджи: Зов джунглей» рассказал:

Моя жена Лорен, две мои маленькие дочери и я – мы все получили положительные результаты теста на COVID-19. Дуэйн Джонсон

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По словам актера, его семья заразилась коронавирусом от очень близких друзей. Джонсон назвал заболевание самым сложным испытанием, с которым его родным приходилось сталкиваться. В настоящее время все члены семьи здоровы, заявил актер. Он призвал свою аудиторию соблюдать правила безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.