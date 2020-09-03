Дуэйн Джонсон и его семья переболели COVID-19

Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала» и его семья переболели новой коронавирусной инфекцией. Об этом актер сообщил в видеообращении, опубликованном в его инстаграме. Звезда фэнтези «Джуманджи: Зов джунглей» рассказал:
Моя жена Лорен, две мои маленькие дочери и я – мы все получили положительные результаты теста на COVID-19.
По словам актера, его семья заразилась коронавирусом от очень близких друзей. Джонсон назвал заболевание самым сложным испытанием, с которым его родным приходилось сталкиваться. В настоящее время все члены семьи здоровы, заявил актер. Он призвал свою аудиторию соблюдать правила безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.
Дуэйн «Скала» Джонсон — американский актер, ранее также известный рестлер. Он снимался во франшизе «Форсаж», фильмах «Мумия возвращается», Doom, «Будь круче!», «Ведьмина гора», «Зубная фея», «Стукач», «Разлом Сан-Андреас», «Линия жизни», «Рэмпейдж», «Бойцовская семейка».
В настоящее время с участием актера, среди прочего, готовятся картины «Сигнал тревоги», «Черный Адам» и «Круиз по джунглям».