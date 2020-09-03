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3 сентября 2020, Газета.Ruновость

Дуэйн Джонсон и его семья переболели COVID-19

Актер поделился новостями о своем здоровье после того, как вылечился от инфекции
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фотографий

Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала» и его семья переболели новой коронавирусной инфекцией. Об этом актер сообщил в видеообращении, опубликованном в его инстаграме. Звезда фэнтези «Джуманджи: Зов джунглей» рассказал:

Моя жена Лорен, две мои маленькие дочери и я – мы все получили положительные результаты теста на COVID-19.
Дуэйн Джонсон
Новость
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По словам актера, его семья заразилась коронавирусом от очень близких друзей. Джонсон назвал заболевание самым сложным испытанием, с которым его родным приходилось сталкиваться. В настоящее время все члены семьи здоровы, заявил актер. Он призвал свою аудиторию соблюдать правила безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.

Дуэйн «Скала» Джонсон — американский актер, ранее также известный рестлер. Он снимался во франшизе «Форсаж», фильмах «Мумия возвращается», Doom, «Будь круче!», «Ведьмина гора», «Зубная фея», «Стукач», «Разлом Сан-Андреас», «Линия жизни», «Рэмпейдж», «Бойцовская семейка».

В настоящее время с участием актера, среди прочего, готовятся картины «Сигнал тревоги», «Черный Адам» и «Круиз по джунглям».

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