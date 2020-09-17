Рудковская и Самбурская на съемках нового шоу «Миллион на мечту»

По правилам программы, участники должны убедить звездное жюри в том, что именно они достойны денег. Речь идет не о начинающих бизнесменах, а о простых людях, которые попросят в шоу миллион рублей на что-то очень личное и важное для них, будь то поездка мамы на море или строительство дороги в родной деревне.