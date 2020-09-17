Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
35 фильмов
Виновен! Фильмы про судебные процессы, от которых не оторваться
30 фильмов
30 солнечных комедий про любовь, которые помогут продлить лето
15 фильмов
Асмус, Маркс, мейнстрим: 15 главных фильмов «Венеции 2020»
10 фильмов
Не только «Довод»: 10 самых ожидаемых фильмов сентября
25 фильмов
Скоро в школу: 25 хороших фильмов про учеников и учителей
15 сериалов
Это смело: 15 неожиданных и провокационных российских сериалов
13 сериалов
13 любопытных детективных сериалов последних лет
15 сериалов
Космос, Трамп и Николь Кидман: 15 главных сериалов осени
15 сериалов
Годы чудесные: 15 наших лучших сериалов про школу
20 сериалов
Планы на уикенд: 20 мини-сериалов, которые смотрятся запоем
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
7 интерьерных решений для кухни, о которых жалеют почти все
Как выглядят самые необычные кладбища: фото
17 сентября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Рудковская и Самбурская на съемках нового шоу «Миллион на мечту»

Звезды стал судьями проекта, в котором будут решать, кто из участников достоин получить деньги
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Телеканал ТВ-3 готовит к показу новое шоу «Миллион на мечту», в котором обычные зрители получат шанс завоевать миллион рублей на осуществление мечты.

В жюри проекта вошли продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская, актриса и телеведущая Настасья Самбурская, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, а также бизнесмен Андрей Трубников. Ведущая нового шоу – актриса и экс-участница шоу «Дом 2» Наталья Бардо.

По правилам программы, участники должны убедить звездное жюри в том, что именно они достойны денег. Речь идет не о начинающих бизнесменах, а о простых людях, которые попросят в шоу миллион рублей на что-то очень личное и важное для них, будь то поездка мамы на море или строительство дороги в родной деревне.

В каждом из 15 запланированных выпусков членам жюри предстоит выбрать одного победителя. Премьера шоу «Миллион на мечту» состоится 18 сентября в 19.00 на ТВ-3.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Настасья Самбурская
Дмитрий Губерниев
Дмитрий Нагиев запускает собственное онлайн-шоу
Миллион на мечту
Наталья Бардо
Арзамасова воссоединилась с экранным папой на съемках
Яна Рудковская
Муж Королёвой на съемках «Фитнеса»: фото с площадки
Банщикова показала себя на съемках в тюрьме
Сысоева и Галустян снимаются вместе: первые фото
Матвеев в новом образе и беременная Ребенок на съемках сериала
Неузнаваемый Александр Паль на съемках: первое фото в образе
Снигирь и Шагин играют супругов в необычной фантастике: репортаж
Екатерину Волкову «состарили» для новой роли
Навка и Загитова на съемках шоу «Ледниковый период»
Порошина и Трубинер играют семейную пару: фото с площадки
Собчак снялась в сериале «257 причин, чтобы жить»: первые фото
Лядова, Александрова, Богомолов на съемках сериала Бондарчука
Безумный трюк: 58-летний Том Круз прыгнул со скалы с мотоциклом
Мода и любовь: Порошина и внучка Талызиной на съемках сериала
Ольга Картункова снова поправилась ради новой роли
Заболевший коронавирусом Паттинсон прервал съемки «Бэтмена»
Елена Валюшкина сменила имидж ради роли
Жена Смехова показала кадры с последних съемок Печерниковой
Джонни Депп попросил отложить суд с Эмбер Херд из-за съемок
Ивлеева показала себя в купальнике на съемках «Орла и решки»
Аверин, Джанабаева, Гришаева на съемках шоу «Три аккорда»
Михалкова и Яценко на съемках фильма-погони: репортаж с площадки
Гарик Харламов привел дочь на съемки нового сериала
Отец Дарьи Мороз стал режиссером третьего сезона «Содержанок»
Муцениеце, Глюкоза, Тодоренко с мужем снялись в телешоу
Лиза Арзамасова показала себя без макияжа на съемках сериала
Асмус примерила необычный образ на съемках шоу: первые фото
Кирилл Плетнев получил новую роль: первые фото со съемок
Боярская освоила игру на флейте ради роли в сериале
Лещенко и Ваенга на съемках шоу «Голос 60+»: первые фото
85-летняя Фрейндлих приняла участие в шоу «На дачу!»
Ефремов с Иваковой, Михалкова, Глюкоза на съемках нового шоу
Генри Кавилл вернулся к роли Ведьмака и показал фото со съемок
Вячеслав Макаров и Аделина Сотникова снялись в сериале о счастье
Асмус снимается в дебютном фильме Чадова: репортаж с площадки
Глюкоза показала себя в откровенном образе на съемках
Деми Мур показала фото 24-летней давности со съемок с дочерью
Гагарина показала себя на съемках «Голоса»
Гарик Харламов играет гусара Рыльского в новом сериале
Киану Ривз рассказал о съемках «Матрицы 4»
Названы наставники девятого сезона шоу «Голос»
Дарья Мороз показала себя в новой роли на съемках
Павел Воля стал ведущим нового шоу на ТНТ
Гагарина, Zivert, Хилькевич приняли участие в музыкальном шоу
Гусева показала изменившуюся на съемках внешность
У Евы Грин потребовали более 130 млн долларов за срыв съемок
В США запускают американскую версию «Евровидения»
Матвейчук и Петренко играют молодоженов в фильме Балуева
Дружинин, Мигель и новые участники на съемках шоу «Танцы»
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Королева русского джаза: Ларисе Долиной — 65 10 сентября Лариса Долина празднует юбилей
Популярные темы на «Детях»
Жребий королевы - 2 252
И началась учёба. 2 класс. 142
Имя для мальчика 85
Часто читаю, что термометры-пистолеты вредны. 81
Леди
В гостях: вилла на Рублевке 60-летнего Дмитрия Диброва Показываем роскошную недвижимость телеведущего.
Hi-Tech
Российские магазины «сливают» айфоны Но из-за скачков курса техника дешевеет не так быстро, как хотелось
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь