Рудковская и Самбурская на съемках нового шоу «Миллион на мечту»

Телеканал ТВ-3 готовит к показу новое шоу «Миллион на мечту», в котором обычные зрители получат шанс завоевать миллион рублей на осуществление мечты.
В жюри проекта вошли продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская, актриса и телеведущая Настасья Самбурская, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, а также бизнесмен Андрей Трубников. Ведущая нового шоу – актриса и экс-участница шоу «Дом 2» Наталья Бардо.
По правилам программы, участники должны убедить звездное жюри в том, что именно они достойны денег. Речь идет не о начинающих бизнесменах, а о простых людях, которые попросят в шоу миллион рублей на что-то очень личное и важное для них, будь то поездка мамы на море или строительство дороги в родной деревне.
В каждом из 15 запланированных выпусков членам жюри предстоит выбрать одного победителя. Премьера шоу «Миллион на мечту» состоится 18 сентября в 19.00 на ТВ-3.