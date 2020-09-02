Жена Смехова показала кадры с последних съемок Печерниковой

Кадры, на которых Печерникова запечатлена в образе своей героини во время съемок на Алтае, в том числе в свадебном платье, Аксенова подписала:

События последней картины с Печерниковой разворачиваются вокруг пожилой пары. Потеряв мужа, женщина неожиданно для самой себя влюбляется в другого человека, однако общество осуждает ее за это. Дата выхода фильма «Земля Эльзы» в прокат пока неизвестна.