Жена Смехова показала кадры с последних съемок Печерниковой

Супруга Вениамина Смехова, киновед Галина Аксенова, опубликовала в инстаграме фото Ирины Печерниковой со съемок драмы «Земля Эльзы», которые стали для актрисы последними. Звезда фильма «Доживем до понедельника» и сериала «Два капитана» скончалась в возрасте 74 лет.
Кадры, на которых Печерникова запечатлена в образе своей героини во время съемок на Алтае, в том числе в свадебном платье, Аксенова подписала:
Умерла чудесная Ирина Печерникова... Она не увидела свой последний фильм «Земля Эльзы», где играла с Вениамином Смеховым. Плачу...
События последней картины с Печерниковой разворачиваются вокруг пожилой пары. Потеряв мужа, женщина неожиданно для самой себя влюбляется в другого человека, однако общество осуждает ее за это. Дата выхода фильма «Земля Эльзы» в прокат пока неизвестна.
Ирина Печерникова — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. На ее счету — роли в фильмах «Первая любовь», «Вариант „Омега“», «Голубой карбункул», «Города и годы», «Страницы журнала Печорина», «Анна Карамазофф» и других.