Елена Валюшкина сменила имидж ради роли

Елена Валюшкина поделилась в сети снимком, на котором предстала в образе платиновой блондинки.
В подписи к публикации актриса намекнула на то, что перемены в ее внешности связаны с работой:
Родина приказала быть блондинкой! Значит, будем.
Валюшкина не рассказала, ради какого проекта сменила имидж, но добавила к посту тег «фильм». К слову, в образе платиновой блондинки она ранее появлялась в фильме «Горько».
Елена Валюшкина снималась в фильмах и сериалах «Корни», «Окаянные дни», «ИП Пирогова», «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители», «СуперБобровы: Народные мстители». На 2020 год запланированы премьеры картин «Последний богатырь: Корень зла» и «Гудбай, Америка» с участием актрисы.