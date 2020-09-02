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2 сентября 2020, Кино Mail.ruновость

Елена Яковлева объяснила отказы от ролей после «Интердевочки»

Актриса отметила, что ей было легко отвергать новые предложения режиссеров
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Елена Яковлева стала гостьей шоу «Кино в деталях» и вспомнила о том, как к ней пришла популярность. В разговоре с Федором Бондарчуком актриса рассказала, что после фильма «Интердевочка» Петра Тодоровского получала и «с легкостью» отвергала новые предложения режиссеров. Яковлева объяснила:

После «Интердевочки» предлагали всякую муру наподобие. <…> Если внутри что-то екает, какой-то отклик чувствуешь, то надо соглашаться. А если какие-то вдруг сомнения, я сразу отказываюсь. Когда читаешь, сразу чувствуешь — твой материал или нет.
Елена Яковлева

По словам актрисы, она никогда не боялась остаться без денег из-за того, что не приняла то или иное предложение о съемках.

Фильм «Интердевочка» вышел на экраны в 1989 году. Он рассказывает историю медсестры и проститутки Тани Зайцевой. Девушка мечтает вырваться из страны, но даже выйдя замуж за шведа и уехав жить за границу, не сбегает от проблем. Роли в ленте, кроме Яковлевой, исполнили Томас Лаустиола, Анастасия Немоляева, Любовь Полищук, Ингеборга Дапкунайте.

7.3
Интердевочка
1989/СССР, Швеция16+драмамелодрама
Моя оценка

Елена Яковлева также снималась в сериалах и фильмах «Каменская», «Вратарь Галактики», «Последний богатырь».

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