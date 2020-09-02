Ревва, Тарасова, Летучая на премьере «Довода» в Москве

В кинотеатре «Москва» прошла премьера научно-фантастического экшена Кристофера Нолана «Довод». Фильм представил российский актер Юрий Колокольников, исполнивший в нем одну из ролей.
Гостями показа стали Павел Деревянко, Аглая Тарасова, Александр Ревва, Никита Кукушкин, Марюс Вайсберг, Елена Летучая, Дмитрий Глуховский, Джаник Файзиев, Сергей Сельянов, Анна Слю, Илья Стюарт, экс-министр культуры РФ Владимир Мединский и другие.
Действие фильма разворачивается вокруг молодого оперативника (Джон Дэвид Вашингтон) из шпионской организации «Довод». Вместе с коллегой из другой структуры (Роберт Паттинсон), который часто поступает против правил, они пытаются предотвратить грозящую всему миру катастрофу, манипулируя временем. Роли в новой картине Нолана, помимо Колокольникова, Вашингтона и Паттинсона, исполнили Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Майкл Кейн, Клеманс Поэзи.
В широкий прокат в России фильм выйдет 3 сентября.