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2 сентября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Ревва, Тарасова, Летучая на премьере «Довода» в Москве

Звезды посетили показ одного из самых ожидаемых фильмов сезона
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

В кинотеатре «Москва» прошла премьера научно-фантастического экшена Кристофера Нолана «Довод». Фильм представил российский актер Юрий Колокольников, исполнивший в нем одну из ролей.

Гостями показа стали Павел Деревянко, Аглая Тарасова, Александр Ревва, Никита Кукушкин, Марюс Вайсберг, Елена Летучая, Дмитрий Глуховский, Джаник Файзиев, Сергей Сельянов, Анна Слю, Илья Стюарт, экс-министр культуры РФ Владимир Мединский и другие.

7.9
Довод
2020/США, Канада, Великобритания16+драматриллербоевикфантастика
Моя оценка

Действие фильма разворачивается вокруг молодого оперативника (Джон Дэвид Вашингтон) из шпионской организации «Довод». Вместе с коллегой из другой структуры (Роберт Паттинсон), который часто поступает против правил, они пытаются предотвратить грозящую всему миру катастрофу, манипулируя временем. Роли в новой картине Нолана, помимо Колокольникова, Вашингтона и Паттинсона, исполнили Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Майкл Кейн, Клеманс Поэзи.

В широкий прокат в России фильм выйдет 3 сентября.

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