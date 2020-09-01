Аверин, Джанабаева, Гришаева на съемках шоу «Три аккорда»

«Первый канал» готовит к показу пятый сезон музыкального шоу «Три аккорда», в котором популярные артисты исполняют знаменитые хиты в собственной интерпретации. В новом сезоне примут участие певица Альбина Джанабаева, сын Олега Газманова — певец и телеведущий Родион Газманов, актеры Нонна Гришаева, Ирина Медведева, Александр Яцко, Сергей Маховиков, комик и шоумен Сергей Минаев и другие.
В состав жюри вошли Александр Розенбаум, Елена Ваенга, Александр Новиков, Сергей Трофимов, Михаил Шуфутинский, Николай Фоменко, вдова Михаила Круга Ирина Круг. Бессменным ведущим проекта остается Максим Аверин.
«Три аккорда» — еженедельное шоу, охватывающее многообразие жанров и направлений отечественной музыки. Каждый выпуск проекта — это тематический концерт, посвященный, к примеру, городскому романсу, авторской песне, киношлягерам и т.д. Выступления участников оценивает жюри, баллы за каждый номер суммируются от выпуска к выпуску — в итоге определяется победитель всего проекта.
Премьера пятого сезона шоу состоится 13 сентября в 19.20 на «Первом канале».