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1 сентября 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Аверин, Джанабаева, Гришаева на съемках шоу «Три аккорда»

Новый сезон популярного музыкального телепроекта стартует 13 сентября
30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

«Первый канал» готовит к показу пятый сезон музыкального шоу «Три аккорда», в котором популярные артисты исполняют знаменитые хиты в собственной интерпретации. В новом сезоне примут участие певица Альбина Джанабаева, сын Олега Газманова — певец и телеведущий Родион Газманов, актеры Нонна Гришаева, Ирина Медведева, Александр Яцко, Сергей Маховиков, комик и шоумен Сергей Минаев и другие.

В состав жюри вошли Александр Розенбаум, Елена Ваенга, Александр Новиков, Сергей Трофимов, Михаил Шуфутинский, Николай Фоменко, вдова Михаила Круга Ирина Круг. Бессменным ведущим проекта остается Максим Аверин.

«Три аккорда» — еженедельное шоу, охватывающее многообразие жанров и направлений отечественной музыки. Каждый выпуск проекта — это тематический концерт, посвященный, к примеру, городскому романсу, авторской песне, киношлягерам и т.д. Выступления участников оценивает жюри, баллы за каждый номер суммируются от выпуска к выпуску — в итоге определяется победитель всего проекта.

5.9
Три аккорда
2014/Россияшоу талантов
Моя оценка

Премьера пятого сезона шоу состоится 13 сентября в 19.20 на «Первом канале».

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