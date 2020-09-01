Аверин, Джанабаева, Гришаева на съемках шоу «Три аккорда»

«Три аккорда» — еженедельное шоу, охватывающее многообразие жанров и направлений отечественной музыки. Каждый выпуск проекта — это тематический концерт, посвященный, к примеру, городскому романсу, авторской песне, киношлягерам и т.д. Выступления участников оценивает жюри, баллы за каждый номер суммируются от выпуска к выпуску — в итоге определяется победитель всего проекта.