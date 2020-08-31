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31 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Алентова в необычном образе и Исакова с дочерью на сборе труппы

Актеры Театра имени Пушкина готовятся к новому сезону
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В преддверии нового театрального сезона актеры Театра имени Пушкина встретились на традиционном сборе труппы. Здание на Тверском бульваре посетили Александра Урсуляк, Надежда Михалкова, Таисия Вилкова и другие артисты. Художественный руководитель Евгений Писарев подвел итоги предыдущего сезона и поделился планами на грядущий.

Новый сезон откроет спектакль «Ложные признания» Пьера Мариво. Постановка, главную роль в которой играет Виктория Исакова, была представлена журналистам в рамках пресс-показа. Также в спектакле заняты Анна Бегунова, Вера Алентова, Федор Левин и Андрей Сухов.

Несмотря на пандемию коронавируса, московские театры активно готовятся к новому сезону. В соответствии с распоряжением Роспотребнадзора, в новом сезоне спектакли будут проходить с соблюдением мер безопасности. В частности, на входе в театр у зрителей будет измерена температура, нахождение в зале будет возможно только в маске или респираторе.

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