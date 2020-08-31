Умерла сыгравшая в «Терминаторе 2» сестра-близнец Линды Хэмилтон

Лесли Хэмилтон скончалась в США на 64-м году жизни. Женщина умерла еще 22 августа, однако родственники сообщили об этом только сейчас. Причина смерти не уточняется.

Лесли Хэмилтон скончалась в США на 64-м году жизни. Женщина умерла еще 22 августа, однако родственники сообщили об этом только сейчас. Причина смерти не уточняется.

Лесли Хэмилтон работала медсестрой и сыграла в кино лишь однажды. Режиссер Джеймс Кэмерон решил предложить сестре Линды Хэмилтон сняться во второй части картины. Она предстала в образе Терминатора Т-1000, который превращается в Сару Коннор. Сестра актрисы снялась в еще одной сцене, где героиня наблюдает за собой, играющей на площадке с маленьким Джоном. В съемках этой сцены были задействованы обе сестры.