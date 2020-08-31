Умерла сыгравшая в «Терминаторе 2» сестра-близнец Линды Хэмилтон

Умерла актриса из фильма «Терминатор 2: Судный день» Лесли Хэмилтон, сестра-близнец сыгравшей Сару Коннор в трех частях «Терминатора» Линды Хэмилтон. Об этом сообщает издание Movieweb.
Лесли Хэмилтон работала медсестрой и сыграла в кино лишь однажды. Режиссер Джеймс Кэмерон решил предложить сестре Линды Хэмилтон сняться во второй части картины. Она предстала в образе Терминатора Т-1000, который превращается в Сару Коннор. Сестра актрисы снялась в еще одной сцене, где героиня наблюдает за собой, играющей на площадке с маленьким Джоном. В съемках этой сцены были задействованы обе сестры.
Франшиза «Терминатор» повествует о войне сети управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров «Скайнет» и остатков порабощенного ею человечества. Первую часть Кэмерон снял в 1984 году.
В 2019 году вышел шестой фильм серии, ставший прямым продолжением первых двух картин и не учитывавший события лент «Терминатор 3: Восстание машин», «Терминатор: Да придет спаситель» и «Терминатор: Генезис». К своим ролям вернулись Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон.