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29 августа 2020, Кино Mail.ruновость

Паулина Андреева сомневалась, что получит роль в фильме про Цоя

Актриса вместе с коллегами приняла участие в онлайн-конференции, посвященной выходу картины
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Режиссер фильма «Цой» Алексей Учитель и актеры Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак приняли участие в онлайн-конференции в преддверии выхода ленты. Они рассказали о совместной работе и ответили на вопросы журналистов.

Паулина Андреева призналась, что до последнего не была уверена в том, что будет участвовать в съемках, из-за видимых сомнений режиссера. Она вспомнила, что и ранее пробовалась в фильмы Алексея Учителя, однако до определенного момента ей не удавалось с ним поработать:

Даже когда Алексей Ефимович меня утвердил, все равно у меня не было уверенности, что это будет так. Потому что [я чувствовала, что] Алексей Ефимович мучился, у него были сомнения.
Паулина Андреева

Сама актриса не сомневалась в своем желании сниматься в картине «Цой». «У меня было понимание, что эту тему вправе поднимать Алексей Ефимович, и поэтому туда идти стоит. <…> Мне хотелось идти с этими партнерами, с утвержденными актерами. Мне понравился сценарий», — отметила Андреева.

Алексей Учитель, в свою очередь, рассказал, что Андреева глубоко погрузилась в работу над проектом. Актриса вносила предложения по доработке сценария в тех сценах, где была задействована. Один из улучшенных ею диалогов вошел в финальный монтаж картины.

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Трейлер фильма «Цой»

Фильм «Цой» расскажет о роковой аварии, случившейся 30 лет назад и унесшей жизнь Виктора Цоя. Сам музыкант при этом останется за кадром. Лента сконцентрируется на истории водителя автобуса, который после столкновения с машиной музыканта везет его тело в Санкт-Петербург. Паулина Андреева играет последнюю любовь музыканта. Отметим, Учитель снимал лидера группы «Кино» в документальном фильме «Рок». После смерти музыканта режиссер выпустил посвященную ему картину «Последний герой: Двадцать лет спустя».

Премьера фильма «Цой» пока отложена на неопределенный срок.

Цой
2020/Россия, Латвиядрамабиография
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