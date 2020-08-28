Такшина, Смехова и другие звезды с детьми на показе мультфильма

В кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» прошла премьера британского анимационного фильма «Сказки Серого Волка». Гостями показа стали актеры Алика Смехова, Юлия Такшина, Даниил Белых, Федор Лавров, фигуристка Анастасия Гребенкина, цирковые артисты Эдгард и Аскольд Запашные, телеведущая Арина Шарапова, дочь певицы Славы Александра Морозова. Многие знаменитости пришли на мероприятие с детьми.
Мультфильм «Сказки Серого Волка» создан по мотивам книги популярного детского писателя Роальда Даля, автора историй о Чарли и шоколадной фабрике и Большом и добром великане. Режиссеры фильма — Ян Лашауэр («Место на метле») и Джейкоб Шух («Груффало»).
В анимационной ленте Серый Волк расскажет собственные версии известных сказок. Популярные детские истории о Белоснежке, Красной Шапочке, Золушке получат в трактовке главного героя неожиданное развитие. В российской версии мультфильма Серого Волка озвучил Иван Охлобыстин, а в оригинальной картине — Доминик Уэст.
Впервые «Сказки Серого Волка» вышли на экраны в 2016 году. Мультфильм завоевал несколько наград, включая BAFTA Children’s Award. В российский прокат анимационная картина выходит 3 сентября 2020 года.