Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
15 сериалов
Все могут короли: 15 сериалов о людях, добивающихся власти
15 сериалов
По ту сторону: 15 российских мистических сериалов
10 сериалов
Со вкусом: 10 аппетитных сериалов и шоу про еду и рестораны
9 сериалов
Шик, блеск, красота: яркие сериалы о мире моды
7 сериалов
Буэнос ночес: 7 остросюжетных сериалов-триллеров из Испании
25 фильмов
Любовь как головоломка: 25 мелодрам с неожиданным сюжетом
25 фильмов
Кто не спрятался: 25 напряженных фильмов про игры на выживание
16 фильмов
Перемен! Фильмы с Виктором Цоем и другими героями русского рока
15 фильмов
От Флоренс Пью до Шаламе: 15 новых фильмов с молодыми звездами
13 фильмов
Карантин, медведи, сатана: 13 редких триллеров из СССР
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
7 интерьерных решений для кухни, о которых жалеют почти все
Как выглядят самые необычные кладбища: фото
28 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Такшина, Смехова и другие звезды с детьми на показе мультфильма

В Москве представили анимационную ленту «Сказки Серого Волка», снятую по мотивам книги Роальда Даля
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

В кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» прошла премьера британского анимационного фильма «Сказки Серого Волка». Гостями показа стали актеры Алика Смехова, Юлия Такшина, Даниил Белых, Федор Лавров, фигуристка Анастасия Гребенкина, цирковые артисты Эдгард и Аскольд Запашные, телеведущая Арина Шарапова, дочь певицы Славы Александра Морозова. Многие знаменитости пришли на мероприятие с детьми.

Мультфильм «Сказки Серого Волка» создан по мотивам книги популярного детского писателя Роальда Даля, автора историй о Чарли и шоколадной фабрике и Большом и добром великане. Режиссеры фильма — Ян Лашауэр («Место на метле») и Джейкоб Шух («Груффало»).

В анимационной ленте Серый Волк расскажет собственные версии известных сказок. Популярные детские истории о Белоснежке, Красной Шапочке, Золушке получат в трактовке главного героя неожиданное развитие. В российской версии мультфильма Серого Волка озвучил Иван Охлобыстин, а в оригинальной картине — Доминик Уэст.

Сказки серого волка
2016/Великобритания6+комедиямультфильмы

Впервые «Сказки Серого Волка» вышли на экраны в 2016 году. Мультфильм завоевал несколько наград, включая BAFTA Children’s Award. В российский прокат анимационная картина выходит 3 сентября 2020 года.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Сказки серого волка
Юлия Такшина
Асмус примерила необычный образ на съемках шоу: первые фото
Даниил Белых
Федор Лавров
Светлана Иванова с мужем представили «Вратаря Галактики»
Алика Смехова
Анастасия Гребёнкина
Пегова, Банщикова с сыном, Безрукова на премьере фильма в Москве
Сын Нагиева представил фильм с Прилучным
Зудина, Собчак, Ефремов на премьере сериала Богомолова
Деми Мур показала фото 24-летней давности со съемок с дочерью
Дочь Реввы, Такшина, Борщева: звезды на премьере мультфильма
Ирину Безрукову наградили премией в Москве
Бледанс, Безрукова, дочери Меладзе на премьере в Москве
Иван Охлобыстин написал пьесу для Михаила Ефремова
Бурковский и Гладких представили «Красотку в ударе»
Толкалина с дочерью, Добронравов, Безрукова на премьере фильма
Мороз, Ефремов-мл. и другие на премьере сериала «Хватит!»
19-летняя дочь Толкалиной впервые снялась в кино
Хакамада, Епифанцев, Гребенщикова на премьере в Москве
От Чеховой до Вербицкой: звезды на показе «Русалки в Париже»
Семенович, Шпица, Безрукова на первой после карантина премьере
Волкова пришла с дочкой на съемки нового шоу Шепелева
Zivert, Niletto, Королёва с сыном на выпускном на «Муз-ТВ»
Светлана Иванова показала дочь на съемках ее первого фильма
19-летний сын погибшего Панина снимается в фильме с Охлобыстиным
Безрукова, Банщикова и другие звезды на приеме у Пореченкова
Шепелев стал ведущим нового семейного шоу на ТНТ
Охлобыстин заступился за Асмус в ситуации с «Текстом»
55-летняя Моника Беллуччи посетила кинофестиваль в Италии
Безрукова, Александрова и другие на премьере «Красотки в ударе»
Муцениеце, Безрукова, Судзиловская на открытии кинофестиваля
Анна Семенович снимется в мини-сериале с Анной Снаткиной
Невский рассказал о работе с дочерью Ван Дамма
29-летняя дочь Ван Дамма снялась в фильме Александра Невского
Дмитрий Нагиев рассказал о совместных съемках с сыном
Вита Корниенко: «Мы с Сашей Петровым похожи по энергетике»
Малахов, Толкалина с дочкой на первой после пандемии премьере
21-летняя дочь Бодрова провела закрытие кинофестиваля
Внучки Машкова получили свои первые роли в сериале
Ходченкова, Шпица, Собчак с Виторганом: 100 фото с «Кинотавра»
Табаков поблагодарил отца за возможность сниматься
Дибров и его дети повторили образы из «Семейки Аддамс»
Соведущей Галустяна в «Детском КВН» стала 8-летняя Ева Смирнова
14 самых ярких и успешных детей-актеров, которых стоит запомнить
Повзрослевшая Маша из «Ворониных» рассказала о съемках и образе
От Кидман до Беллуччи, от Бони до Навки: 100 фото звезд из Канн
Выросшая Женя Ковалева из «Сватов» рассказала о звездной болезни
Волкова рассказала, как ее дочь получила роль в сериале
Добронравов и Добрынин попали на видео со съемок «Сватов»
9-летняя дочь Мороз и Богомолова отказалась от роли
Дочь Волковой и сын Лазарева снялись с родителями в сериале
Узница Варнава, акция памяти: яркие моменты «Танцев со звездами»
От Боярской до Заворотнюк и Питта: 170 ярких фото c дорожек ММКФ
Подопечная Басты победила в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети»
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
GAC объявила цены на новый кроссовер для России Модель GS5 получит только передний привод, выбрать двигатель будет нельзя
Популярные темы на «Детях»
Если попутчики ставят условия... 532
Ребёнок ест в детском саду только хлеб. 129
Выбираем женское имя 120
Яблочная атака) нужны рецепты 110
Леди
Как выглядят роскошные мужские торсы этого лета (фото) Сергей Лазарев, Олег Газманов и многие другие!
Здоровье
Почему полезно ходить пешком? Рассказываем, сколько нужно ходить в день, чтобы чувствовать себя на все сто.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь