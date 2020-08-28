70-летний Ричард Гир и 74-летняя Дайан Китон сыграют супругов

В основе сюжета новой ленты лежит история о супружеской паре режиссеров (Гир и Китон). Герои выбирают актеров (Миранда и Лайвли), которым предстоит сыграть их самих в более молодом возрасте. Тем временем собственный брак постановщиков трещит по швам.