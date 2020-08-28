Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
15 сериалов
Все могут короли: 15 сериалов о людях, добивающихся власти
15 сериалов
По ту сторону: 15 российских мистических сериалов
10 сериалов
Со вкусом: 10 аппетитных сериалов и шоу про еду и рестораны
9 сериалов
Шик, блеск, красота: яркие сериалы о мире моды
7 сериалов
Буэнос ночес: 7 остросюжетных сериалов-триллеров из Испании
25 фильмов
Любовь как головоломка: 25 мелодрам с неожиданным сюжетом
25 фильмов
Кто не спрятался: 25 напряженных фильмов про игры на выживание
16 фильмов
Перемен! Фильмы с Виктором Цоем и другими героями русского рока
15 фильмов
От Флоренс Пью до Шаламе: 15 новых фильмов с молодыми звездами
13 фильмов
Карантин, медведи, сатана: 13 редких триллеров из СССР
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
7 интерьерных решений для кухни, о которых жалеют почти все
Как выглядят самые необычные кладбища: фото
28 августа 2020, РИА Новостиновость

70-летний Ричард Гир и 74-летняя Дайан Китон сыграют супругов

Новая романтическая комедия расскажет о режиссерах, чей брак трещит по швам
Ричард Гир и Дайан Китон | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 28 авг – РИА «Новости». Ричард Гир, Дайан Китон, Лин-Мануэль Миранда и Блейк Лайвли снимутся в романтической комедии The Making Of («Создание»), сообщает Variety.

Продюсерами и авторами сценария выступают Эдвард Цвик и Маршалл Херсковиц, которые ранее работали вместе над фильмами «Любовь и другие лекарства», «Последний самурай», «Легенды осени».

Новость
Названа лучшая романтическая комедия всех времен
В основе сюжета новой ленты лежит история о супружеской паре режиссеров (Гир и Китон). Герои выбирают актеров (Миранда и Лайвли), которым предстоит сыграть их самих в более молодом возрасте. Тем временем собственный брак постановщиков трещит по швам.

Дата выхода фильма не сообщается.

Ричард Гир снимался в картинах «Красотка», «Первобытный страх», «Офицер и джентльмен», «Сбежавшая невеста», «Осень в Нью-Йорке». Что касается Дайан Китон, она обладательница премии «Оскар» за фильм «Энни Холл». Актриса была также номинирована на получение золотой статуэтки за ленты «Красные», «Комната Марвина» и «Любовь по правилам и без».

Миранда участвовал в создании и играл в бродвейских мюзиклах «Гамильтон» и «В высотах», исполнил роли в картине «Мэри Поппинс возвращается», сериалах «Умерь свой энтузиазм» и «Темные начала». Лайвли получила известность после сериала «Сплетница», она также снималась в фильмах «Век Адалин», «Город воров», «Светская жизнь».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Блейк Лайвли
Blake Lively
Эдвард Цвик
Edward Zwick
СМИ: у фильма Нолана «Интерстеллар» появится сиквел
Дайан Китон
Diane Keaton
Ричард Гир
Richard Gere
У «47 ронинов» с Киану Ривзом будет продолжение
Лин-Мануэль Миранда
Lin-Manuel Miranda
Названа лучшая романтическая комедия всех времен
Харламов может поработать с режиссером, снявшим Асмус в «Тексте»
Назван актер с самыми высокими доходами
Милославская и Мухаметов снимаются вместе: первые фото
Светлана Иванова показала себя в военной форме на съемках
Marvel снимет фильм об Умном Халке
19-летний сын погибшего Панина снимается в фильме с Охлобыстиным
Гусева показала себя в образе Екатерины II
Джастин Тимберлэйк сыграет вышедшего из тюрьмы футболиста
60-летняя звезда «Грязных танцев» снимется в танцевальном фильме
Пегова и Бурунов вместе снимаются в трагикомедии: первые фото
29-летняя дочь Ван Дамма снялась в фильме Александра Невского
Звезду «Игры престолов» пригласили озвучивать снеговика Фрости
Пересильд с молоком, Бурковский, пингвины: первые фото со съемок
СМИ: Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене
В Голливуде снимут фильм о первых неделях вспышки COVID-19
Марго Робби заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
Робот впервые получил главную роль в фильме
Деми Мур сыграет злодейку в триллере про пандемию
Хью Джекмана рассматривают на главную роль в фильме о Феррари
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану
Котийяр может сыграть возлюбленную Есенина в фильме Шипенко
Воробьев в космосе, Волк в рваных джинсах: киноновости недели
Прилучный, Ахеджакова, Михалкова вместе снялись в новом фильме
Звезды «Игры престолов» воссоединятся в новом фильме
«Лицо со шрамом» снова переснимут
Александрова и Кяро снялись в новой комедии: первые кадры
Том Круз и Илон Маск снимут фильм в космосе
Началась работа над «Иллюзией обмана 3»
Сарик Андреасян экранизирует «Онегина» в стиле «Великого Гэтсби»
22-летняя дочь Майкла Джексона сыграет Иисуса в новом фильме
Снят первый художественный фильм о коронавирусе
Звезда «Дэдпула» станет рыцарем в экранизации популярной игры
Кристина Асмус показала себя в образе девушки из видеочата
Юлия Высоцкая поддержала творческий проект супруга
Кино на карантине: главные новости за неделю
Хэнкс на карантине, Йовович-младшая в Marvel: киноновости недели
Татум снимет комедию, вдохновившись любимой собакой
Режиссер «Холопа» и «Текста» снимет триллер про Есенина
Асмус сыграет главную роль в фильме «Булки»
Дженнифер Лоуренс получила роль в комедии про астрономов
Disney снимет полнометражный фильм «Рапунцель»
У фильма «Аладдин» появится сиквел
Зеллвегер, Питт, Ривз с мамой: гости и триумфаторы «Оскара 2020»
77-летний Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса
Стал известен главный герой приквела «Голодных игр»
По мотивам «Ведьмака» снимут анимационный фильм
Питт с «Глобусом» и новая Алиса Селезнева: киноновости недели
Подборки
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Персональные рекомендации
Белоруссия, коронавирус и экономика. Путин дал большое интервью
Умершая девочка ожила во время подготовки к похоронам
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Художница изобразила диснеевских принцесс в размере plus-size Художница из США изобразила свою версию мультгероинь.
Дети
Чего нельзя делать на родительском собрании: 4 ошибки Родительское собрание (пусть и в зуме) — мероприятие, где можно получить полезную информацию о ребенке
Леди
Как выглядят роскошные мужские торсы этого лета (фото) Сергей Лазарев, Олег Газманов и многие другие!
Hi-Tech
Посмотрите, как выглядит комета-смертница Такие явления показывают довольно редко
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь