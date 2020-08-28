70-летний Ричард Гир и 74-летняя Дайан Китон сыграют супругов

МОСКВА, 28 авг – РИА «Новости». Ричард Гир, Дайан Китон, Лин-Мануэль Миранда и Блейк Лайвли снимутся в романтической комедии The Making Of («Создание»), сообщает Variety.
Продюсерами и авторами сценария выступают Эдвард Цвик и Маршалл Херсковиц, которые ранее работали вместе над фильмами «Любовь и другие лекарства», «Последний самурай», «Легенды осени».
Дата выхода фильма не сообщается.
Ричард Гир снимался в картинах «Красотка», «Первобытный страх», «Офицер и джентльмен», «Сбежавшая невеста», «Осень в Нью-Йорке». Что касается Дайан Китон, она обладательница премии «Оскар» за фильм «Энни Холл». Актриса была также номинирована на получение золотой статуэтки за ленты «Красные», «Комната Марвина» и «Любовь по правилам и без».
Миранда участвовал в создании и играл в бродвейских мюзиклах «Гамильтон» и «В высотах», исполнил роли в картине «Мэри Поппинс возвращается», сериалах «Умерь свой энтузиазм» и «Темные начала». Лайвли получила известность после сериала «Сплетница», она также снималась в фильмах «Век Адалин», «Город воров», «Светская жизнь».