Дмитрий Шепелев высказался об уходе с «Первого канала»

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Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Russia Today рассказал о своем новом проекте «Ты как я» для канала ТНТ, а также уходе с «Первого канала». Как отметил шоумен, он принял предложение вести семейное шоу не раздумывая:

Дети, родители, их взаимопонимание и веселое времяпровождение вместе — что может быть лучше? Для меня это программа мечты. Дмитрий Шепелев

Шепелев добавил, что теперь может «с гордостью и спокойствием» рассказывать сыну Платону о работе и брать его с собой на съемки. Ведущий признался, что раньше не решался так поступать.

Отвечая на вопрос о том, почему он принял решение работать на ТНТ, несмотря на множество слухов о предложениях от других телеканалов (утверждалось, что ведущий также вел переговоры с представителями «Пятницы» и «СТС Медиа»), Шепелев отметил, что всегда хотел вести программу о детях и родителях. Он пояснил:

Мне, если честно, до «всех» нет никакого дела. И до догадок тоже. Я посчитал важным тратить свое время на то, что мне искренне интересно, на то, во что я верю.