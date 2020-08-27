Дмитрий Шепелев высказался об уходе с «Первого канала»

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Russia Today рассказал о своем новом проекте «Ты как я» для канала ТНТ, а также уходе с «Первого канала». Как отметил шоумен, он принял предложение вести семейное шоу не раздумывая:
Дети, родители, их взаимопонимание и веселое времяпровождение вместе — что может быть лучше? Для меня это программа мечты.
Шепелев добавил, что теперь может «с гордостью и спокойствием» рассказывать сыну Платону о работе и брать его с собой на съемки. Ведущий признался, что раньше не решался так поступать.
Отвечая на вопрос о том, почему он принял решение работать на ТНТ, несмотря на множество слухов о предложениях от других телеканалов (утверждалось, что ведущий также вел переговоры с представителями «Пятницы» и «СТС Медиа»), Шепелев отметил, что всегда хотел вести программу о детях и родителях. Он пояснил:
Мне, если честно, до «всех» нет никакого дела. И до догадок тоже. Я посчитал важным тратить свое время на то, что мне искренне интересно, на то, во что я верю.
О том, что Шепелев будет вести новое семейное шоу «Ты как я» на ТНТ, стало известно в июле. Участниками передачи становятся звезды и их дети. Им предстоит проходить разные испытания, которые покажут, в каких семьях царит полное взаимопонимание. Производством шоу занимается Comedy Club Production. Премьера состоится в сентябре 2020 года.
В феврале Шепелев уволился с «Первого канала», на котором с 2017 года вел ток-шоу «На самом деле». В проекте его заменил Тимур Еремеев. В конце 2019 года Шепелев признавался, что считает формат программы неподходящим для него и что недоволен работой на «Первом». На телеканале в разные годы он вел передачи «Достояние республики», «Минута славы», «Можешь? Спой!». Кроме того, у ведущего был свой онлайн-проект о воспитании детей.