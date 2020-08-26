Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
25 фильмов
Любовь как головоломка: 25 мелодрам с неожиданным сюжетом
25 фильмов
Кто не спрятался: 25 напряженных фильмов про игры на выживание
16 фильмов
Перемен! Фильмы с Виктором Цоем и другими героями русского рока
15 фильмов
От Флоренс Пью до Шаламе: 15 новых фильмов с молодыми звездами
13 фильмов
Карантин, медведи, сатана: 13 редких триллеров из СССР
15 сериалов
Все могут короли: 15 сериалов о людях, добивающихся власти
15 сериалов
По ту сторону: 15 российских мистических сериалов
10 сериалов
Со вкусом: 10 аппетитных сериалов и шоу про еду и рестораны
9 сериалов
Шик, блеск, красота: яркие сериалы о мире моды
7 сериалов
Буэнос ночес: 7 остросюжетных сериалов-триллеров из Испании
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
7 интерьерных решений для кухни, о которых жалеют почти все
Как выглядят самые необычные кладбища: фото
26 августа 2020, Кино Mail.ruновость

Тодоренко расплакалась на репетиции «Ледникового периода»

Ведущая стала участницей нового сезона популярного проекта «Первого канала»

Регина Тодоренко рассказала, что очередная тренировка в рамках подготовки к шоу «Ледниковый период» довела ее до слез.

Во время загрузки произошла ошибка.

Телеведущая выложила в сториз видео, где она плачет и признается:

Очень расстроилась, расстрадалась... Представляете, послушала музыку на будущий номер, расплакалась. Ужас!
Регина Тодоренко

Регина принимает участие в новом сезоне проекта в паре с Романом Костомаровым. Ранее стало известно, что на одной из тренировок фигурист потянул спину.

«Ледниковый период» выходит на «Первом канале» с 2007 года. На льду соревнуются пары — звезда и профессиональный фигурист. В разные годы в шоу участвовали Чулпан Хаматова, Егор Бероев, Владимир Яглыч и многие другие. В 2012 году вышел проект «Ледниковый период. Кубок профессионалов», а в 2018 году — «Ледниковый период. Дети».

6.8
Ледниковый период
2007/Россияшоу талантов
Моя оценка

Среди участников нового сезона проекта, кроме Тодоренко, — Ольга Бузова, которая уже успела получить травму, Ирина Пегова, супруг Тодоренко Влад Топалов, Влад Соколовский, Надежда Михалкова.

Читайте также
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Регина Тодоренко
Ледниковый период
Андрейченко показала архивные кадры со съемок с Абдуловым
Боярская освоила игру на флейте ради роли в сериале
Звезда «Игры престолов» забрала домой трон со съемок
Лещенко и Ваенга на съемках шоу «Голос 60+»: первые фото
85-летняя Фрейндлих приняла участие в шоу «На дачу!»
Генри Кавилл вернулся к роли Ведьмака и показал фото со съемок
Тодоренко намекнула, что будет вести «Орла и решку» с Ивлеевой
Деми Мур показала фото 24-летней давности со съемок с дочерью
Гагарина показала себя на съемках «Голоса»
Равшана Куркова показала новый образ после кинопроб
Названы наставники девятого сезона шоу «Голос»
Петросяна обеспокоили отмены концертов из-за пандемии
Регина Тодоренко рассказала о травме партнера по шоу на льду
Лето, Бортич и Харламов поддержали белорусов во время протестов
Стали известны имена новых наставников шоу «Голос 60+»
Гусева показала изменившуюся на съемках внешность
Юлия Высоцкая больше не хочет бриться налысо ради съемок
Ирина Пегова готовится к съемкам в шоу «Ледниковый период»
Звезды поддержали запущенный Уизерспун коронавирусный флешмоб
Бузова получила травму на съемках шоу «Ледниковый период»
Безрукова рассказала, как Жигунов чуть не погиб на съемках
Звезда сериала «Во все тяжкие» переболел коронавирусом
Собчак рассказала о борьбе Эрнста за ее возвращение на «Первый»
Назван самый популярный сериал полугодия
Зрители просят вернуть Ивлееву в шоу «Орел и решка»
Петросян вместе с женой готовится к съемкам своего шоу
Асмус вспомнила сложные съемки фильма, который покажут в Венеции
Якубович не собирается уходить из «Поля чудес»
Семенович показала себя на съемках сериала со Снаткиной
Фильм-продолжение «Мажора» готов выйти в прокат
Марина Александрова примерила непривычный образ для кинопроб
Хью Джекман отмечает 20 лет со дня выхода «Людей Икс»
Режиссер «Джокера» показал неопубликованные кадры со съемок
Филипп Киркоров снялся в «Ералаше»
Толстоганова и Виторган снимаются вместе: фото с площадки
Шайа ЛаБаф набил огромную татуировку на груди ради роли
Поклонники не узнают Добронравова на фото из отпуска
Васильев и Проклова сыграли мужа и жену: кадры со съемок сериала
Лера Кудрявцева показала себя на съемках 22-летней давности
Елена Малышева ушла на каникулы и улетела в США
Звезда «Папиных дочек» и «Ералаша» попал в больницу
Ханга и Борисова воссоединились на съемках спустя 14 лет
Эвелина Бледанс пострадала во время съемок постельной сцены
6-летней дочери убитого Джорджа Флойда подарили акции Disney
Михалкова, Куркова, Пересильд готовятся к совместным съемкам
Барановская отметила 35-летие на съемках «Модного приговора»
Прилучный вернулся к съемкам и показал себя «постаревшим»
Дибров и его дети повторили образы из «Семейки Аддамс»
«Первый канал» ищет героев нового сезона «Голоса»
Малышева заменила Гордона в шоу из-за подозрения на коронавирус
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Новые правила ОСАГО: кто будет платить больше 24 августа начали действовать новые правила расчета стоимости ОСАГО. Центробанк расширил тарифный коридор и увеличил коэффициенты: теперь цена полиса для некоторых водителей стала в несколько раз выше
Популярные темы на «Детях»
Выбрать имя для мальчика 201
Corona Travel 199
Как быстро у вас приезжает скорая? 123
Решиться на второго ребенка 101
Леди
4 грубые ошибки в макияже, которые не следует совершать после 40 Ошибки, которые прощаются в более юном возрасте, со временем могут испортить весь образ и сделать тебя намного старше.
Здоровье
ВОЗ сообщила о замедлении пандемии За последнюю неделю число и новых случаев COVID-19, и смертей от нее упало практически во всех регионах планеты.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь