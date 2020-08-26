Тодоренко расплакалась на репетиции «Ледникового периода»

Регина Тодоренко рассказала, что очередная тренировка в рамках подготовки к шоу «Ледниковый период» довела ее до слез.
Телеведущая выложила в сториз видео, где она плачет и признается:
Очень расстроилась, расстрадалась... Представляете, послушала музыку на будущий номер, расплакалась. Ужас!
Регина принимает участие в новом сезоне проекта в паре с Романом Костомаровым. Ранее стало известно, что на одной из тренировок фигурист потянул спину.
«Ледниковый период» выходит на «Первом канале» с 2007 года. На льду соревнуются пары — звезда и профессиональный фигурист. В разные годы в шоу участвовали Чулпан Хаматова, Егор Бероев, Владимир Яглыч и многие другие. В 2012 году вышел проект «Ледниковый период. Кубок профессионалов», а в 2018 году — «Ледниковый период. Дети».
Среди участников нового сезона проекта, кроме Тодоренко, — Ольга Бузова, которая уже успела получить травму, Ирина Пегова, супруг Тодоренко Влад Топалов, Влад Соколовский, Надежда Михалкова.