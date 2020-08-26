Тодоренко расплакалась на репетиции «Ледникового периода»

Регина Тодоренко рассказала, что очередная тренировка в рамках подготовки к шоу «Ледниковый период» довела ее до слез.

Телеведущая выложила в сториз видео, где она плачет и признается:

Очень расстроилась, расстрадалась... Представляете, послушала музыку на будущий номер, расплакалась. Ужас! Регина Тодоренко

Регина принимает участие в новом сезоне проекта в паре с Романом Костомаровым. Ранее стало известно, что на одной из тренировок фигурист потянул спину.