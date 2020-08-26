Кира Найтли снимется в исторической драме

Роман рассказывает о недавно овдовевшей девушке (Кира Найтли), которая переезжает из викторианского Лондона в небольшую деревню, расположенную в графстве Эссекс. В новой обстановке главная героиня узнает о местном суеверии: якобы в эти места вернулось мифическое существо, известно как Эссекский змей.