Кира Найтли снимется в исторической драме

МОСКВА, 26 авг — РИА «Новости». Британская актриса Кира Найтли исполнит главную роль и станет исполнительным продюсером телеадаптации бестселлера 2016 года Сары Перри The Essex Serpent («Змей из Эссекса»), сообщает Deadline.
По информации издания, историческая драма будет создана для платформы Apple TV+. Режиссером выбрали Клио Барнард, снявшую драматический триллер «Темная река».
Сценарий подготовила Анна Саймон, известная по работе над мини-сериалом «Миссис Уилсон».
Роман рассказывает о недавно овдовевшей девушке (Кира Найтли), которая переезжает из викторианского Лондона в небольшую деревню, расположенную в графстве Эссекс. В новой обстановке главная героиня узнает о местном суеверии: якобы в эти места вернулось мифическое существо, известно как Эссекский змей.
События книги разворачиваются в 1893 году. Подробности о сериале, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока неизвестны.