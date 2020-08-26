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26 августа 2020, РИА Новостиновость

Кира Найтли снимется в исторической драме

Актриса исполнила главную роль в телеадаптации бестселлера Сары Перри
Кира Найтли | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 26 авг — РИА «Новости». Британская актриса Кира Найтли исполнит главную роль и станет исполнительным продюсером телеадаптации бестселлера 2016 года Сары Перри The Essex Serpent («Змей из Эссекса»), сообщает Deadline.

По информации издания, историческая драма будет создана для платформы Apple TV+. Режиссером выбрали Клио Барнард, снявшую драматический триллер «Темная река».

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Сценарий подготовила Анна Саймон, известная по работе над мини-сериалом «Миссис Уилсон».

Роман рассказывает о недавно овдовевшей девушке (Кира Найтли), которая переезжает из викторианского Лондона в небольшую деревню, расположенную в графстве Эссекс. В новой обстановке главная героиня узнает о местном суеверии: якобы в эти места вернулось мифическое существо, известно как Эссекский змей.

События книги разворачиваются в 1893 году. Подробности о сериале, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока неизвестны.

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