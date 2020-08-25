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25 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Плетнев снимается в новом криминальном сериале: фото с площадки

В Санкт-Петербурге идет работа над детективной драмой «Чужой»

В Санкт-Петербурге начались съемки сериала «Чужой» для «Первого канала». Роли в криминальной драме исполняют Кирилл Плетнев, Марьяна Спивак и Александр Бухаров.

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По сюжету, преуспевающий банкир вынужден скрываться от уголовного преследования и мести бывших партнеров. Герой оказывается в небольшом городке на границе с Финляндией и, воспользовавшись случаем, присваивает себе личность майора полиции. Теперь ему предстоит вести непростую двойную жизнь: скрываться от преследователей, параллельно разбираясь в местных происшествиях в качестве следователя. Исполнитель главной роли Кирилл Плетнев отметил, что его герой — «волк, который живет в одиночестве и по волчьим законам»:

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Он не верит в наивность, уже давно не романтик и достаточно циничен. Он очень тяжело сходится с миром, в который попадает. Сквозное действие роли — это очищение от наростов цивилизации, наростов бизнеса.
Кирилл Плетнев

Марьяна Спивак сыграла девушку, в которую влюбляется Орлов. Актриса назвала свою героиню настоящей русской женщиной, «которая, как говорится в пословице, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет». Александру Бухарову досталась роль начальника местного РОВД и руководителя главного героя, «настоящего, надежного человека с большой буквы», по словам самого актера.

Планируется, что в эфир «Первого канала» сериал выйдет в 2021 году.

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