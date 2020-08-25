Андрейченко показала архивные кадры со съемок с Абдуловым

Наталья Андрейченко опубликовала в инстаграме кадры из фильма «Леди Макбет Мценского уезда», где снималась вместе с Александром Абдуловым.
Актриса написала:
Ровно 30 лет назад вышел фильм Романа Балаяна «Леди Макбет Мценского уезда».
Советский фильм «Леди Макбет Мценского уезда» основан на повести Николая Лескова. По сюжету, молодая жена богатого купца Катерина томится в несчастливом браке. От тоски и нехватки любви она обращает внимание на работника мужа Сергея. Тот отвечает своей хозяйке взаимностью, но скорее по зову природы, чем по велению сердца.