Андрейченко показала архивные кадры со съемок с Абдуловым

Советский фильм «Леди Макбет Мценского уезда» основан на повести Николая Лескова. По сюжету, молодая жена богатого купца Катерина томится в несчастливом браке. От тоски и нехватки любви она обращает внимание на работника мужа Сергея. Тот отвечает своей хозяйке взаимностью, но скорее по зову природы, чем по велению сердца.