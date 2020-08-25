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25 августа 2020, Кино Mail.ruновость

Андрейченко показала архивные кадры со съемок с Абдуловым

Актриса вспомнила работу над драмой «Леди Макбет Мценского уезда», которая вышла 30 лет назад
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Наталья Андрейченко опубликовала в инстаграме кадры из фильма «Леди Макбет Мценского уезда», где снималась вместе с Александром Абдуловым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Актриса написала:

Ровно 30 лет назад вышел фильм Романа Балаяна «Леди Макбет Мценского уезда».
Наталья Андрейченко

Советский фильм «Леди Макбет Мценского уезда» основан на повести Николая Лескова. По сюжету, молодая жена богатого купца Катерина томится в несчастливом браке. От тоски и нехватки любви она обращает внимание на работника мужа Сергея. Тот отвечает своей хозяйке взаимностью, но скорее по зову природы, чем по велению сердца.

6.5
Леди Макбет Мценского уезда
1989/СССР, Швейцария12+драма
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