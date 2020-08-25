Файзиев объяснил, почему не вырезал кадры с Ефремовым из фильма

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Режиссер готовящегося к выходу фильма «Вратарь галактики», одну из ролей в котором исполнил Михаил Ефремов, Джаник Файзиев не согласен с практикой западных кинематографистов. Свое мнение о тенденции вырезать из картин сцены с актерами, чьи имена связаны со скандальными историями, постановщик высказал в интервью ТАСС. Файзиев отметил:

Я не согласен с этой практикой категорически, потому что, как говорится в русском фольклоре, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Джаник Файзиев

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Картина «Вратарь галактики» выйдет в прокат 27 августа. Ефремов впервые появится на экранах после ДТП, в которое попал в Москве. Говоря об аварии, Файзиев добавил:

Это страшная трагедия, он [Ефремов] ответственен за то, что произошло, но он прекрасный артист, великий, и то, что он создал, — наше достояние. Почему мы должны лишать его этого?

В июне на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови актера после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ефремову грозит от пяти до двенадцати лет колонии.