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25 августа 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Боярская освоила игру на флейте ради роли в сериале

Актриса снимается в исторической драме «Седьмая симфония»

Елизавета Боярская показала, как репетирует игру на флейте ради работы над историческим сериалом «Седьмая симфония». Видео актриса опубликовала в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Боярская рассказала, что раньше играла на флейте, но немного. Для роли в новом шоу ей пришлось «серьезно освежить навыки»:

Новая роль. Новые возможности. Новые задачи. Никаких поддавков, удовольствие и упорство вперемешку. Так что рядом со сценарием вот уже месяц живет кипа нот. И это счастье.
Елизавета Боярская

«Седьмая симфония» — драма о вошедшем в историю исполнении одноименного произведения композитора Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде летом 1942 года.

В основу сюжета сериала легло принятое в конце 1941 года руководством СССР решение о том, что для поднятия духа жителей осажденного Ленинграда в городе должна быть исполнена Седьмая симфония Шостаковича. За время первых репетиций многие музыканты оркестра умерли от голода или ушли на фронт. Однако 9 августа 1942 года над осажденным городом все же зазвучала музыка.

Режиссером стал Александр Котт, вместе с Боярской снимаются Алексей Гуськов, Алексей Кравченко и Наталья Рогожкина. Всего к выходу планируется восемь серий. Драму покажет канал «Россия 1» в 2021 году.

Смотрите первые фото со съемок

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фотографий
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