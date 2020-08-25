Боярская освоила игру на флейте ради роли в сериале

Елизавета Боярская показала, как репетирует игру на флейте ради работы над историческим сериалом «Седьмая симфония». Видео актриса опубликовала в инстаграме.
Боярская рассказала, что раньше играла на флейте, но немного. Для роли в новом шоу ей пришлось «серьезно освежить навыки»:
Новая роль. Новые возможности. Новые задачи. Никаких поддавков, удовольствие и упорство вперемешку. Так что рядом со сценарием вот уже месяц живет кипа нот. И это счастье.
«Седьмая симфония» — драма о вошедшем в историю исполнении одноименного произведения композитора Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде летом 1942 года.
В основу сюжета сериала легло принятое в конце 1941 года руководством СССР решение о том, что для поднятия духа жителей осажденного Ленинграда в городе должна быть исполнена Седьмая симфония Шостаковича. За время первых репетиций многие музыканты оркестра умерли от голода или ушли на фронт. Однако 9 августа 1942 года над осажденным городом все же зазвучала музыка.
Режиссером стал Александр Котт, вместе с Боярской снимаются Алексей Гуськов, Алексей Кравченко и Наталья Рогожкина. Всего к выходу планируется восемь серий. Драму покажет канал «Россия 1» в 2021 году.