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25 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Лещенко и Ваенга на съемках шоу «Голос 60+»: первые фото

На проекте стартовали «слепые прослушивания»
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Появились фото со съемок «слепых прослушиваний» третьего сезона шоу «Первого канала» «Голос 60+». Красные кресла наставников вокального проекта в этом году заняли Елена Ваенга, Лев Лещенко, Гарик Сукачев и Тамара Гвердцители.

К этапу «слепых прослушиваний» допущены кандидаты, успешно прошедшие кастинги. Самой возрастной участнице новых выпусков — 91 год. По условиям программы, каждый из членов жюри сформирует собственную команду из пяти исполнителей. Ведущим традиционно выступает Дмитрий Нагиев.

7.4
Голос 60+
2018/Россия12+шоу талантов
Моя оценка

«Голос 60+» — версия вокального шоу «Голос», в которой участвуют пенсионеры, — выходит в эфир с 2018 года. Сам «Голос» идет на «Первом канале» с 2012 года, его наставниками в разное время были Пелагея, Леонид Агутин, Дима Билан, Александр Градский, Баста, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Константин Меладзе, Валерий Сюткин. В 2014 году стартовал также «Голос. Дети».

Премьера шоу «Голос 60+» состоится 4 сентября в 21.30 на «Первом канале».

Пенсионеры, покорившие шоу талантов (и интернет)
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