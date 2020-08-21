Генри Кавилл вернулся к роли Ведьмака и показал фото со съемок

Генри Кавилл рассказал в инстаграме о возобновлении съемок второго сезона «Ведьмака».
Он показал себя в гриме и отметил:
В этом году без накладной лысины. Просто несколько фунтов медицинской ленты двух видов и немного клея. Удаление грима — это радость.
Актер добавил, что на съемочной площадке, где команда работает во время продолжающейся пандемии коронавируса, соблюдаются необходимые меры безопасности. Участники съемок дважды в неделю тестируются на COVID-19.
Фэнтези-сериал «Ведьмак» основан на книгах польского писателя Анджея Сапковского. Премьера первого сезона состоялась на Netflix в 2019 году. Шоу рассказывает о мутанте и профессиональном охотнике на монстров, пытающемся сохранить человечность в мире, которым правят коррумпированные короли и маги. Ранее шоураннер сериала Лорен Шмидт рассказывала о сюжете продолжения истории.
Выход второго сезона запланирован на 2021 год.