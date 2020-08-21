Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена

Бен Аффлек в роли Бэтмена в фильме «Лига справедливости»

Бен Аффлек вновь исполнит роль Бэтмена — он перевоплотится в супергероя в ленте «Флэш». Как пишет Vanity Fair, актер уже получил сценарий фильма и дал согласие на участие в съемках.

Сюжет «Флэша» сконцентрируется на истории Барри Аллена, который получил способность развивать фантастическую скорость и решил направить ее на благо общества. Герой будет путешествовать по параллельным мирам и встречаться с разными версиями классических персонажей комиксов DC. Главную роль исполнит Эзра Миллер.

Режиссер будущего экшена Андреса Мускетти отметил, что, хотя Бэтмен не станет главной фигурой экшена, он сыграет в нем значимую роль. Как добавил постановщик, взаимодействие Бэтмена и Флэша станет одной из основ эмоциональной силы фильма. Мускетти подчеркнул, говоря о Бэтмене Бена Аффлека:

Его Бэтмен противоречивый: с одной стороны — мужественный, о чем говорят внешность, фигура, линия подбородка, с другой — уязвимый. [Бен Аффлек] знает, как показать уязвимость. Ему просто нужна история, которая даст шанс продемонстрировать этот контраст, этот баланс. Андрес Мускетти

Интересно, что, кроме Аффлека, в фильме «Флэш» появится Майкл Китон, который играл Бэтмена в фильмах «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается» Тима Бертона. Премьера ленты намечена на лето 2022 года.