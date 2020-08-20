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20 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Зудина, Собчак, Ефремов на премьере сериала Богомолова

«Хороший человек» расскажет о серийном убийце
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В Москве прошла премьера нового сериала Константина Богомолова «Хороший человек». Шоу вместе с режиссером, которого поддержала жена Ксения Собчак, представили Никита Ефремов, Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Игорь Миркурбанов, Мария Фомина, Дарья Жовнер.

Гостями премьеры стали Михаил Зыгарь, Марина Зудина, муж Марии Фоминой Алексей Киселев, Вера Панфилова, Александра Ревенко, Сабина Ахмедова, Мария Шумакова, Юрий Быков.

Хороший человек
2020/Россия16+драмакриминалдетективныйбиография
Моя оценка

По сюжету сериала «Хороший человек», в тихий провинциальный городок приезжает молодая следователь из Москвы, которую начальство командировало с сухой официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В основу шоу легла реальная история «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Богомолов отметил:

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Это была очень сложная и трудная работа, и как следствие — нестандартный формат в девять серий, а не восемь. Непростой материал, который интересно было монтировать и с которым интересно было работать.
Константин Богомолов

Зрители смогут увидеть детективный триллер на сервисе Start с 20 августа.

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