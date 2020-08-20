Джейми Дорнан попал в любовный треугольник: премьера фрагмента

В прокат выходит фильм «Любовь на троих», главные роли в котором исполнили звезды трех популярных кинофраншиз — Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого»), Шейлин Вудли («Дивергент») и Себастьян Стэн («Мстители») играют участников любовного треугольника. Два лучших друга, но при этом полные противоположности — плохой парень Фрэнк (Стэн) и чуткий интеллектуал Джек (Дорнан) — знакомятся с художницей Дафной (Вудли), переживающей недавнее расставание и пытающейся изменить свою жизнь к лучшему. На фоне душевных метаний у героини завязываются два параллельных романа.