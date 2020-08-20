Джейми Дорнан попал в любовный треугольник: премьера фрагмента

В прокат выходит фильм «Любовь на троих», главные роли в котором исполнили звезды трех популярных кинофраншиз — Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого»), Шейлин Вудли («Дивергент») и Себастьян Стэн («Мстители») играют участников любовного треугольника. Два лучших друга, но при этом полные противоположности — плохой парень Фрэнк (Стэн) и чуткий интеллектуал Джек (Дорнан) — знакомятся с художницей Дафной (Вудли), переживающей недавнее расставание и пытающейся изменить свою жизнь к лучшему. На фоне душевных метаний у героини завязываются два параллельных романа.
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Шейлин Вудли подчеркивает глубокий психологизм своего персонажа и картины в целом:
Все мы в жизни проходим через периоды, когда сомневаемся в себе, в своих решениях. В фильме «Любовь на троих» показан процесс переоценки героиней самой себя. Дафна хочет возвратиться к своим идеалам, точнее, впервые обратиться к ним, попытаться выстроить жизнь по правильному образцу.
Премьера психологической мелодрамы Дрейка Доримуса («Зои», «Равные», «Как сумасшедший») состоялась на кинофестивале в Торонто. В широкий прокат в России «Любовь на троих» выходит 20 августа.