Дочь Реввы, Такшина, Борщева: звезды на премьере мультфильма

В кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера мультфильма «Куриный забег». На красной дорожке ленту представила дочь Александра Реввы Алиса, которая озвучила главную героиню. На показ 12-летняя девочка пришла с мамой Анжеликой.
Другими гостями премьеры стали Юлия Такшина, Елена Борщева, Нелли Ермолаева («Инстаграмщицы») с детьми.
Норвежский мультфильм рассказывает о двух неразлучных друзьях — Элле и Генри. Героям предстоит преодолеть испытания, чтобы сохранить теплые отношения.
Анимационная лента выйдет в широкий прокат в России 20 августа.