Дочь Реввы, Такшина, Борщева: звезды на премьере мультфильма

В кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера мультфильма «Куриный забег». На красной дорожке ленту представила дочь Александра Реввы Алиса, которая озвучила главную героиню. На показ 12-летняя девочка пришла с мамой Анжеликой.