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19 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Дочь Реввы, Такшина, Борщева: звезды на премьере мультфильма

12-летняя Алиса озвучила одну из героинь анимационной ленты «Куриный забег»
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера мультфильма «Куриный забег». На красной дорожке ленту представила дочь Александра Реввы Алиса, которая озвучила главную героиню. На показ 12-летняя девочка пришла с мамой Анжеликой.

Другими гостями премьеры стали Юлия Такшина, Елена Борщева, Нелли Ермолаева («Инстаграмщицы») с детьми.

Норвежский мультфильм рассказывает о двух неразлучных друзьях — Элле и Генри. Героям предстоит преодолеть испытания, чтобы сохранить теплые отношения.

Куриный забег
2020/Норвегия6+мультфильмы
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Анимационная лента выйдет в широкий прокат в России 20 августа.

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