Любовь Толкалина переболела COVID-19

На уточняющие вопросы подписчиков о том, как она получила иммунитет, Толкалина лаконично ответила: «Все позади». Звезда также дала понять, что речь в ее посте идет именно о коронавирусе. Актриса не уточнила, тяжело протекала болезнь или бессимптомно, но в комментариях к посту пообещала в ближайшее время рассказать об этом.