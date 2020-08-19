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19 августа 2020, Кино Mail.ruновость

Любовь Толкалина переболела COVID-19

Актриса рассказала, что у нее обнаружены антитела к вирусу
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12
фотографий
12
фотографий

Актриса Любовь Толкалина рассказала в инстаграме, что ее анализ показал наличие в организме антител к коронавирусу. Она написала:

Поздравьте меня! У меня два отрицательных и антитела! Празднуем.
Любовь Толкалина
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На уточняющие вопросы подписчиков о том, как она получила иммунитет, Толкалина лаконично ответила: «Все позади». Звезда также дала понять, что речь в ее посте идет именно о коронавирусе. Актриса не уточнила, тяжело протекала болезнь или бессимптомно, но в комментариях к посту пообещала в ближайшее время рассказать об этом.

Отметим, что ранее Толкалина опубликовала в инстаграме еще один пост, в котором призвала подписчиков не пренебрегать осторожностью: «Ребята! Пожалуйста! COVID-19 никуда не делся!»

Любовь Толкалина — актриса театра и кино, она снималась в фильмах и сериалах «Тамарка», «Если любишь — прости», «Время любить». На 2020 год намечены премьеры ленты «Феодосийская сказка» и шоу «Клиника усыновления» с ее участием.

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