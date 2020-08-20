Вячеслав Макаров и Аделина Сотникова снялись в сериале о счастье

В конце августа ожидается необычная премьера — сериала-альманаха « #Счастьеесть ». Шесть короткометражек от пяти разных режиссеров поведают о счастье во всех его проявлениях.

Главные герои каждой серии рассказывают о своей жизни, учебе, работе, друзьях, о маленьких радостях и больших событиях. Каждый по-своему — кто-то с юмором, кто-то по-философски — делится размышлениями о том, что такое счастье и как оно окружает человека каждый день.