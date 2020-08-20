Вячеслав Макаров и Аделина Сотникова снялись в сериале о счастье

В конце августа ожидается необычная премьера — сериала-альманаха «#Счастьеесть». Шесть короткометражек от пяти разных режиссеров поведают о счастье во всех его проявлениях.
Главные герои каждой серии рассказывают о своей жизни, учебе, работе, друзьях, о маленьких радостях и больших событиях. Каждый по-своему — кто-то с юмором, кто-то по-философски — делится размышлениями о том, что такое счастье и как оно окружает человека каждый день.
Саундтрек к сериалу записал Вячеслав Макаров, автор, исполнитель и ведущий популярного шоу «Маска». В кадре также появится фигуристка Аделина Сотникова. Среди режиссеров, работавших над сериями-новеллами, — Елена Гущина («Студия Союз»), Тимофей Шарагин, Антон Каравайцев и Александр Шахназарян.
Премьера сериала «#Счастьеесть» ожидается 27 августа, эпизоды будут выходить каждую неделю на Кино Mail.ru.