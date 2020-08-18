Исполнителя роли Морфеуса не позвали в новую «Матрицу»

Лоренс Фишберн в роли Морфеуса

Лоренс Фишберн, исполнитель роли Морфеуса в трилогии «Матрица», не снимется в готовящемся продолжении фантастической истории. Об этом он сам сообщил в интервью New York Magazine. Его слова цитирует The Wrap:

Меня не пригласили. Возможно, это сподвигнет меня написать другую пьесу. Я желаю им всего хорошего. Лоренс Фишберн

Тем не менее, издание Collider высказало предположение о том, что Фишберн все же появится в эпизодической роли в новом фильме. Вероятно, создатели ленты просто хотят до последнего сохранить интригу.

Первая «Матрица» вышла на экраны в 1999 году. Следующие два фильма — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» — появились на экранах в 2003-м. Картины рассказывают о борьбе выживших в бою с разумными машинами людей после гибели человеческой цивилизации. Один из главных героев — Нео (Киану Ривз) — умел подчинять себе виртуальную реальность, которая служила ловушкой для миллионов людей.