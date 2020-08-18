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18 августа 2020, Кино Mail.ruновость

Исполнителя роли Морфеуса не позвали в новую «Матрицу»

Лоренс Фишберн не вошел в актерский состав продолжения легендарной трилогии
Лоренс Фишберн в роли Морфеуса

Лоренс Фишберн, исполнитель роли Морфеуса в трилогии «Матрица», не снимется в готовящемся продолжении фантастической истории. Об этом он сам сообщил в интервью New York Magazine. Его слова цитирует The Wrap:

Меня не пригласили. Возможно, это сподвигнет меня написать другую пьесу. Я желаю им всего хорошего.
Лоренс Фишберн

Тем не менее, издание Collider высказало предположение о том, что Фишберн все же появится в эпизодической роли в новом фильме. Вероятно, создатели ленты просто хотят до последнего сохранить интригу.

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Первая «Матрица» вышла на экраны в 1999 году. Следующие два фильма — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» — появились на экранах в 2003-м. Картины рассказывают о борьбе выживших в бою с разумными машинами людей после гибели человеческой цивилизации. Один из главных героев — Нео (Киану Ривз) — умел подчинять себе виртуальную реальность, которая служила ловушкой для миллионов людей.

Летом 2019 года стало известно о съемках четвертого фильма франшизы. Сценарий нового фильма Лана Вачовски подготовила вместе с писателем Александром Хемоном и автором «Облачного атласа» Дэвидом Митчеллом (Вачовски вместе с сестрой и Томом Тыквером экранизировала книгу). В картине снимаются актеры оригинальной трилогии — Киану Ривз, Кэри-Энн Мосс и Джада Пинкетт Смит. Помимо них, на экранах появятся Нил Патрик Харрис, Приянка Чопра, Яхья Абдул-Матин II и Джонатан Грофф («В поиске»).

О сюжете новой ленты ничего не сообщается. Съемки фильма начались в Сан-Франциско (США), но были приостановлены из-за пандемии коронавируса. После ослабления ограничений работа над картиной продолжилась в Германии. Премьера запланирована на март 2022 года.

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