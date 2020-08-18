Равшана Куркова показала новый образ после кинопроб

Равшана Куркова рассказала в инстаграме, что поучаствовала в кинопробах. При этом актриса сменила имидж: осветлила волосы и уложила их крупными кудрями.
Куркова подписала фото:
Домовенок Кузя едет с классных кинопроб.
Пока актриса не раскрывает подробностей о проекте и роли, на которую претендует.
Равшана Куркова снималась в таких фильмах и сериалах, как «Барвиха», «Вдребезги», «Нереальная любовь», «Балканский рубеж» и «Эбигейл». В 2020 году актрису можно будет увидеть в сериалах «Нежность», «Жестокий мир мужчин», а также в триллере Данилы Козловского «Чернобыль».