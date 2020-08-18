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18 августа 2020, Кино Mail.ruновость

Равшана Куркова показала новый образ после кинопроб

Актриса сменила имидж ради роли

Равшана Куркова рассказала в инстаграме, что поучаствовала в кинопробах. При этом актриса сменила имидж: осветлила волосы и уложила их крупными кудрями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Куркова подписала фото:

Домовенок Кузя едет с классных кинопроб.
Равшана Куркова

Пока актриса не раскрывает подробностей о проекте и роли, на которую претендует.

Равшана Куркова снималась в таких фильмах и сериалах, как «Барвиха», «Вдребезги», «Нереальная любовь», «Балканский рубеж» и «Эбигейл». В 2020 году актрису можно будет увидеть в сериалах «Нежность», «Жестокий мир мужчин», а также в триллере Данилы Козловского «Чернобыль».

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