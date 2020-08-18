СМИ: у фильма Нолана «Интерстеллар» появится сиквел

Кадр из фильма «Интерстеллар»

Авторитетные источники сообщили информационному ресурсу We Got This Covered о подготовке сиквела фильма Кристофера Нолана «Интерстеллар». Вторая часть якобы уже находится на ранней стадии разработки, причем студия Warner Bros. хочет, чтобы Нолан либо вернулся в кресло режиссера, либо хотя бы написал сценарий.

По сюжету оригинального фильма, когда засуха приводит человечество к кризису, коллектив исследователей и ученых отправляется в путешествие, чтобы найти способ переселить человечество на новую планету. Главные роли исполнили Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Мэтт Дэймон.

Сиквел, предположительно, начнется с того самого момента, который завершил первую ленту: герой Макконахи отправляется на далекую, но пригодную для жизни планету, которую обнаружила персонаж Хэтэуэй.

«Интерстеллар» вышел в 2014 году, собрал в мировом прокате около $700 млн и получил премию «Оскар», поэтому интерес студии к продолжению вполне обоснован. Однако неизвестно, захочет ли Кристофер Нолан возвращаться к истории. Отметим, что в 2020 году на экраны должен выйти другой ожидаемый фильм режиссера — «Довод». Премьера ленты неоднократно откладывалась из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что фантастический боевик можно будет увидеть в российских кинотеатрах с 3 сентября.