СМИ: у фильма Нолана «Интерстеллар» появится сиквел

Авторитетные источники сообщили информационному ресурсу We Got This Covered о подготовке сиквела фильма Кристофера Нолана «Интерстеллар». Вторая часть якобы уже находится на ранней стадии разработки, причем студия Warner Bros. хочет, чтобы Нолан либо вернулся в кресло режиссера, либо хотя бы написал сценарий.