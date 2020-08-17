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17 августа 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Дарья Мороз показала себя в новой роли на съемках

Актриса получила роль успешной специалистки в области сексологии

Дарья Мороз поделилась в инстаграме кадрами со съемок нового сериала «Клиника счастья», в котором исполняет главную роль.

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Актриса отметила:

Знаете... Некоторые проекты приходят неожиданно — и как направление для развития личности. Отражают внутренний запрос. Даже удивительно, как вовремя.
Дарья Мороз

Дарья Мороз воплотит на экране профессора-сексолога, эндокринолога и основательницу «Клиники счастья» Алену Липницкую. Специалист помогает мужчинам и женщинам, столкнувшимся с сексуальной дисгармонией, которая, в свою очередь, привела к проблемам со здоровьем и в отношениях. Пациенты доверяют Алене самые сокровенные тайны интимной жизни.

Героиня, на первый взгляд, во всех отношениях достойна подражания — она успешна, привлекательна и, казалось бы, абсолютно счастлива. Но мало кто знает, что ее личная жизнь далека от идеала.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо Дарьи Мороз, в новом сериале появятся Анна Уколова, Анатолий Белый, Максим Лагашкин, Роман Маякин, Михаил Полицеймако, Илья Любимов и другие. Дата премьеры сериала пока не сообщается.

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